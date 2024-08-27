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Екологічна ініціатива: в Україні планують заборонити деякі популярні товари

Крістіна Слончак
27 серпня, 2024 вiвторок
11:58
Суспільство Пластик

В Україні планують запровадити значні обмеження на використання та продаж низки популярних товарів заради членства в ЄС

Зміст

Хоча текст законопроєкту ще на етапі розробки, таке рішення вже викликало певні дискусії серед громадськості та бізнес-спільноти.

Заборона на низку товарів пов’язана з імплементацією європейської Директиви 2019/904, що спрямована на зменшення негативного впливу одноразових пластикових виробів на навколишнє середовище.

Які товари можуть заборонити згодом?

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів зазначають, що Україна намагається наблизити своє законодавство до європейських стандартів, тому активно працює над законопроектом, що допоможе із імплементацією положень Директиви 2019/904 у національне законодавство. У разі успішного впровадження, таке рішення приведе до поступового обмеження продажу та обігу деякої продукції, яка досі користується широкою популярністю серед українців. Зокрема, йдеться про заборону виробництва, ввезення, обігу та розповсюдження таких товарів:

  • Одноразовий посуд та столові прибори (пластикові тарілки, шпажки, ложки, виделки, ножі та інше), які використовуються в багатьох кафе, ресторанах та під час масових заходів;
  • пластикові соломинки та мішалки, які використовують для напоїв;
  • ватні палички на пластиковій основі;
  • пластикові палички для повітряних куль;
  • пінополістиролові, а також пластикові ємності (блістерні упаковки) чи лотки, які використовують для їжі.

Пластикові товари часто потрапляють у навколишнє середовище, де для їх повного розкладання можуть знадобитись сотні, а інколи й тисячі років. Це становить серйозну загрозу для дикої природи.

"За останні роки Україна довела, що поділяє та відстоює європейські цінності і готова до реформ, щоб стати повноцінним членом Європейського Союзу. Відтак трансформація системи управління відходами в країні триває", - зазначили в Міністерстві захисту довкілля.

Так, ще у 2021 році Верховна Рада ухвалила закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". Документ не лише передбачав відповідальність за порушення вимог щодо обігу та розповсюдження пакетів, а також стимулював до виробництва біорозчинних альтернатив. Останній етап впровадження цього закону відбувався у 2023 році. Тому з січня минулого року в Україні було заборонено використання всіх пакетів товщиною до 50 мікрометрів.

Фото: Freepik

Що таке Директива 2019/904 та навіщо її впроваджувати?

Згідно з оцінками експертів, щорічно у світі переробляється приблизно 10–15% одноразового пластику. У 2019 році на планеті було створено 130 мільйонів тон таких відходів. У Австралії на одну людину припадало приблизно 59 кілограмів пластикового сміття, у США цей показник становив 53 кг, у Японії – 37 кг, а в Італії – 23 кг. Тому, вже у 2019 році Європейський Союз розпочав системні дії для вирішення цієї проблеми. Одним із важливих рішень стала Директива Європейського Союзу 2019/904, відома також як Directive on single-use plastics.

Вона була прийнята з метою зменшення кількості пластикових відходів, які засмічують природні середовища, а також негативно впливають на здоров’я людини. Директива передбачає заборону або обмеження на продаж певних одноразових пластикових виробів, а також заходи для зниження їх використання.

Важливо усвідомлювати, що пластикові відходи можуть забруднювати ґрунт, воду та потрапляти до організму тварин, що в кінцевому підсумку також негативно впливає на здоров'я людини.

Імплементація Директиви 2019/904 в Україні є важливим кроком на шляху до зменшення пластикових відходів та покращення екологічної ситуації в країні. Документ стимулює розвиток нових, екологічно дружніх технологій та матеріалів, що сприяє переходу до більш стійкої економіки.

Теги:
Новини
екологія
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