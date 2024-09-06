Єрмак заслав в уряд дуже довірену особу, яка, ймовірно, може обійняти посаду прем'єра: політик Луценко про вірогідну відставку Шмигаля

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо відставки Шмигаля, по тих кулуарних бесідах у парламенті, які зараз відбуваються, та й не тільки у парламенті, його хочуть зняти давно. Але керівник фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія відстояв продовження його прем'єрства в силу їхніх давніх тісних відносин. Він довів президенту, що ще не час скидати цей баласт з повітряної кулі влади. Арахамія - серйозна політична фігура, яка керує фракцією, має доступ до президента, прем'єра, впливає на свою фракцію, і просто має можливість сказати, що в нього у фракції немає під це голосів. І на цьому можуть зароджуватися відносини з будь-яким чиновником. У даному випадку йдеться про прем'єра", - прокоментував Юрій Луценко.

За його словами, щодо результатів роботи прем'єр-міністра, то Шмигаль давним-давно довів свою неефективність. Хоч він вже і самостійна фігура, але знає правила гри в нинішній Україні: не висовуйся, не показуй будь-якого свого рейтингу та публічності, чітко виконуй те, що вимагають з вулиці Банкової. І ці правила Шмигаль виконує.

"Але одночасно пан Єрмак заслав в уряд свою дуже довірену особу, яка серйозно проявила себе серед оцих 5-6 менеджерів. Це міністр регіонального розвитку Олексій Кулеба, який буде освоюватися в урядових коридорах Кабміну з тим, щоб ймовірно зайняти посаду прем'єр-міністра. Я б порекомендував, якби президент дійсно хотів перезавантаження уряду, більшої енергії та більшої відповідальності, зробити об'єднання Офісу президента і Кабміну. Вийшло б, звичайно, трошки автократично, але чесно. І я б призначив Андрія Борисовича Єрмака, який і так всім керує, прем'єр-міністром, щоб він з повною відповідальністю керував цими процесами, не за лаштунками, а у своєму урядовому кабінеті. Це було б чесно. Однак ця команда так не діє", - резюмував політик.