єВідновлення запустило опцію відбудови зруйнованого через агресію РФ будинку на власній ділянці

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Аби скористатися послугою, потрібно оновити "Дію" й потім у розділі єВідновлення подати заяву про виплату, обрати тип компенсації та грошову виплату.

Час, протягом якого заява буде опрацьована, становить 30 днів. Суму виплати визначає комісія від місцевої влади.

"Після схвалення потрібно припинити право власності на знищений будинок і зареєструвати повідомлення про початок будівельних робіт. Це важливо. Лише після цього можна отримати гроші на банківську картку єВідновлення, яку відкриєте в банках-партнерах програми. Кошти зайдуть пізніше двома траншами по 50%, між ними треба буде подати проміжний звіт", - підкреслює Федоров.

Зазначено, що кошти з картки можна витратити лише в тих будівельних магазинах та підрядників, які беруть участь у програмі єВідновлення.

Звести новий приватний будинок можна на території будь-якої громади, окрім тимчасово окупованих територій чи регіонів, де тривають активні бойові дії.