Фактично найспекотніший день літа: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 17 липня

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За прогнозом, антициклон, який затримався над Україною та блокував просунення вглиб континенту вологих і свіжих повітряних мас з Атлантики, поступово руйнуватиметься.

Відтак, у середу, 17 липня, над Україною ще утримуватиметься надзвичайна спека, але вже у четвер, 18 липня, на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині очікується зниження температури повітря. Впродовж 19 та 20 липня зона ослаблення спеки посунеться на південь, центр та схід України.

Яка температура буде 17 липня

17 липня температура сягатиме +34...39 °C, місцями буде +40 °C і вище. В західних областях буде прохолодніше: +30...34 °C.

У західних областях України передбачаються локальні грозові дощі. Ввечері опади ймовірні на півночі та в центральних областях, окрім Полтавщини та Дніпропетровщини. Вони будуть неоднорідні та пройдуть лише місцями.

Прогноз погоди у столиці

У Києві 17 липня буде +35...37 °C. Переважно сухо, ввечері можливий короткочасний дощ з грозою. 18 липня температура опуститься до +30...32 °C, а 19 липня до +28...30 °C.