"Феномен популярної людини": Грищук вважає, що депутати з російськомовними каналами не змінюють позиції стосовно мови
Народний депутат від "Слуги Народу" Роман Грищук висловив думку, що депутати - власники російськомовних каналів не змінюють позицію щодо мови
Про це він сказав на брифінгу, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Це не феномен з нуля каналу… Це феномен популярної людини, який був російськомовним каналом депутатства, просто потім став каналом депутата. І в цих людей чітка позиція, вона не змінювалася", – зазначив Грищук.
Він також додав, що не помічав, аби такі політики змінювали позицію чи оголошували себе українськомовними депутатами.
- Водночас Грищук, який голосував проти законопроєкту про обмеження повноважень НАБУ і САП, вважає, що те, як нардепам комунікувати щодо цієї ситуації, потребує персонального рішення.
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