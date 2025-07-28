"Феномен популярної людини": Грищук вважає, що депутати з російськомовними каналами не змінюють позиції стосовно мови

Про це він сказав на брифінгу, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Це не феномен з нуля каналу… Це феномен популярної людини, який був російськомовним каналом депутатства, просто потім став каналом депутата. І в цих людей чітка позиція, вона не змінювалася", – зазначив Грищук.

Він також додав, що не помічав, аби такі політики змінювали позицію чи оголошували себе українськомовними депутатами.