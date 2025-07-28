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"Абсолютно персональне рішення": нардеп Грищук заперечив існування темників щодо комунікації ситуації з НАБУ та САП

Світлана Кравченко
28 липня, 2025 понедiлок
12:05
Суспільство Роман Грищук

Народний депутат від "Слуги Народу" Роман Грищук, який голосував проти законопроєкту про обмеження повноважень НАБУ і САП, вважає, що те, як нардепам комунікувати щодо цієї ситуації, потребує персонального рішення

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Залежно від ситуації, від бачення майбутнього і всього іншого. Ви ж бачите, що це частина тільки так написала, частина ніяк не прокомунікувала, частина інакше. Це абсолютно персональне рішення, як, кому і що комунікувати", - сказав нардеп.

Він також заявив, що підтримує президентський законопроєкт і будь-які інші, які відновлюють незалежність антикорупційних органів.

"Я людина, яка голосувала проти, зараз буду голосувати за і закликаю усіх колег зробити так само. Адже іншого вибору в нинішній ситуації немає. Це момент, де кожен, незалежно від того, як він голосував 22 липня, має прийти та проголосувати", - наголосив Грищук.

Нардеп додав, що наразі не знає, чи є голоси. За його словами, такої статистики немає, а можуть бути спекуляції.

"Але я розумію, що у четвер треба прийти всім і проголосувати за президентський законопроєкт", - підсумував Грищук.

Що передувало

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Окрім президентської фракції "Слуга Народу", даний закон також підтримала "Батьківщина" і ще деякі народні депутати.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження  антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

Загалом у Брюсселі вважають: цей закон ставить під загрозу інституційну стійкість України, її демократичний курс і підтримку з боку західних партнерів, особливо враховуючи військовий контекст та євроінтеграційні плани.

24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії.

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
корупція в Україні
НАБУ
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