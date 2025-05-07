"Фінансова допомога від UNICEF": українців попередили про нову шахрайську схему у Telegram
У месенджері Telegram з’явилася нова шахрайська схема, коли зловмисники пропонують громадянам отримати нібито фінансову допомогу від UNICEF
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Зазначається, що шахраї додають своїх жертв у групу, де пропонують отримати виплату у розмірі 10 800 грн нібито від "нової соціальної програми". Для переконливості надають скріншоти із "виплатами". Також там є підставні "щасливчики", які "особисто щойно отримали" гроші.
"Шахраї пропонують перейти за фішинговими посиланнями, які нібито ведуть до офіційних форм для подачі заявок на "допомогу". Насправді на таких підроблених сайтах у людей вимагають ввести персональні дані, які можуть надалі використають для фінансових махінацій", - йдеться у повідомленні.
Як убезпечити себе від шахраїв?
- Не переходьте за невідомими посиланнями, які обіцяють швидке отримання виплат чи іншої допомоги.
- Отримуйте інформацію виключно з офіційних джерел.
- Не надавайте свої особисті дані невідомим особам або на підозрілих сайтах.
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- Раніше повідомлялося, що шахраї почали використовувати фейкові посилання нібито на сторінку "електронних петицій" задля викрадення персональних даних користувачів.
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