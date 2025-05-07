"Фінансова допомога від UNICEF": українців попередили про нову шахрайську схему у Telegram

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що шахраї додають своїх жертв у групу, де пропонують отримати виплату у розмірі 10 800 грн нібито від "нової соціальної програми". Для переконливості надають скріншоти із "виплатами". Також там є підставні "щасливчики", які "особисто щойно отримали" гроші.

"Шахраї пропонують перейти за фішинговими посиланнями, які нібито ведуть до офіційних форм для подачі заявок на "допомогу". Насправді на таких підроблених сайтах у людей вимагають ввести персональні дані, які можуть надалі використають для фінансових махінацій", - йдеться у повідомленні.

Як убезпечити себе від шахраїв?

Не переходьте за невідомими посиланнями, які обіцяють швидке отримання виплат чи іншої допомоги.

Отримуйте інформацію виключно з офіційних джерел.

Не надавайте свої особисті дані невідомим особам або на підозрілих сайтах.

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