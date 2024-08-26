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Герої України отримуватимуть житло від держави

Дар'я Куркіна
26 серпня, 2024 понедiлок
17:30
Суспільство Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав указ, за яким Герої України отримуватимуть житло від держави

Зміст

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

"Особам, яким присвоєно звання Герой України із врученням ордена "Золота Зірка", можуть надавати одноразову адресну допомогу у вигляді житлового приміщення для постійного проживання незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов", - йдеться у доповненому розділі Статуту звання Герой України.

Згідно з указом №596/2024, якщо звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоїли посмертно чи в разі смерті особи з таким званням, одноразову адресну допомогу у вигляді житлового приміщення для постійного проживання можуть надати її членам родини незалежно від перебування їх на обліку громадян, котрі потребують поліпшення житлових умов.

Акцентують, що така допомога надається у межах норм забезпечення житлом за рахунок Міністерства оборони, МВС, розвідувальних органів, Управління державної охорони та Служби безпеки України, де громадяни проходять або проходили службу.

Указ набирає чинність з дня його опублікування.

  • 15 липня президент Володимир Зеленський 15 липня відзначив державними нагородами військових і представників інших професій з нагоди Дня Української Державності та Дня хрещення Київської Русі – України.
Теги:
Україна
Президент України
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
Герої України
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