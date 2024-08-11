Горіли сонячні панелі на даху: поблизу Одеси 40 рятувальників гасили вогонь у двох будинках
У неділю, 11 серпня, у селищі Крижанівка Одеського району горіли два житлові будинки через займання сонячних панелей на даху
Про це повідомляє ДСНС.
Зазначається, що пожежа сталася о 14:11 в селі Крижанівка Одеського району на вулиці Морська. Там горіли 2 житлові будинки.
Уже о 15:38 37 вогнеборців ліквідували пожежу на загальній площі 200 м².
"Підрозділи ДСНС працювали за підвищеним номер виклику. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі та збитки встановлюються", - йдеться у повідомленні.
- Вночі у селі Блітча Київської області горів приватний будинок: під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла жінки і хлопчика.
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