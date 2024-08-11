Горіли сонячні панелі на даху: поблизу Одеси 40 рятувальників гасили вогонь у двох будинках

Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що пожежа сталася о 14:11 в селі Крижанівка Одеського району на вулиці Морська. Там горіли 2 житлові будинки.

Уже о 15:38 37 вогнеборців ліквідували пожежу на загальній площі 200 м².

"Підрозділи ДСНС працювали за підвищеним номер виклику. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі та збитки встановлюються", - йдеться у повідомленні.