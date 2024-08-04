У селі на Київщині бабуся з онуком згоріли у пожежі
Вночі у селі Блітча Київської області горів приватний будинок: під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла жінки і хлопчика
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"3 серпня о 23:59 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про пожежу у селі Блітча на вулиці Кибенка. Прибувши, рятувальники встановили, що горить приватний житловий будинок", - йдеться у повідомленні.
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили 2 тіла: жінка 1955 р.н. та хлопчик 2014 р.н. За словами ДНСН, це були бабуся з онуком.
Фото: t.me/dsns_telegram
Причина виникнення загоряння встановлюється.
Фото: t.me/dsns_telegram
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