ГУР спростувало інформацію про нібито конфлікт з Офісом президента

Про це інформують у facebook ГУР МО України.

"ГУР МО України звертає увагу на активне поширення фейкових повідомлень в анонімних телеграм-каналах, які мають ознаки спланованої інформаційної кампанії з метою дискредитації українських спецслужб та дестабілізації ситуації всередині України", - заявили в ГУР.

У Генеральному управлінні розвідки уточнили, що інформація про представників ГУР МО України та громадської організації "Тінь", а також про начебто конфлікт між ГУР МО України та Офісом президента України не відповідає дійсності.

"Її мета — створити хибне враження внутрішньополітичної напруги та нестабільності всередині України", - додали в ГУР.