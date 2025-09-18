Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Суспільство ГУР спростувало інформацію про нібито конфлікт з Офісом президента

ГУР спростувало інформацію про нібито конфлікт з Офісом президента

Дар'я Тарасова
18 вересня, 2025 четвер
14:40
Суспільство російська пропаганда

Генеральне управління розвідки повідомило про активне поширення фейкових повідомлень в анонімних телеграм-каналах, які назвало інформкампанією з дискредитації

Зміст

Про це інформують у facebook ГУР МО України.

"ГУР МО України звертає увагу на активне поширення фейкових повідомлень в анонімних телеграм-каналах, які мають ознаки спланованої інформаційної кампанії з метою дискредитації українських спецслужб та дестабілізації ситуації всередині України", - заявили в ГУР.

У Генеральному управлінні розвідки уточнили, що інформація про представників ГУР МО України та громадської організації "Тінь", а також про начебто конфлікт між ГУР МО України та Офісом президента України не відповідає дійсності.

"Її мета — створити хибне враження внутрішньополітичної напруги та нестабільності всередині України", - додали в ГУР.

  • Раніше Центр протидії дезінформації оприлюднив прогноз пропаганди РФ на другу половину вересня, метою якої будуть атаки на ініціативи щодо міжнародних гарантій безпеки для України.
     
2025, четвер
18 вересня
17:14
Ексклюзив
Роман Костенко
Не вірю, що до цього причетні проросійські сили: полковник СБУ Костенко про те, хто встановив прослушку у Садового
17:10
Російського спецслужбовця, який курував "МВС РФ" під час окупації Херсона, заочно засудили до довічного ув’язнення
16:55
Тетяна Чорновол
ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою
16:43
PR
12 ідей вигідних покупок для мам на EVA.UA
16:42
війна з Росією
З початку доби на фронті відбулося 100 боїв, Сили оборони відбили 39 атак на Покровському напрямку
16:18
Оновлено
В Україну повернули тіла 1000 полеглих захисників, які воювали на Курському, Донецькому та Запорізькому напрямках
16:15
Естонія
Естонія з 2026 року повністю заборонить імпорт російського газу
16:06
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:53
Оновлено
прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент США Дональд Трамп
Трамп і Стармер у Британії домовилися про технологічну угоду сумою в $42 млрд
15:49
Оновлено
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
15:31
ЗСУ звільнили 160 кв км від початку Добропільської контрнаступальної операції, - Зеленський
15:06
РФ поширює фейк, де нібито український ексвійськовий говорить про використання ЗСУ людей у 2015 році як "живим щитом", - ЦПД
14:30
штучний інтелект
Італія першою в ЄС ухвалила закон про регулювання ШІ
14:24
На фото: Бріжит Макрон
Позов про наклеп: Макрон надасть американському суду "наукові докази" того, що Бріжит — жінка
14:13
Пресреліз
Микола Княжицький
Без стратегії й прозорості додаткові мільярди на культуру — марні, – Микола Княжицький про Держбюджет-2026
14:01
Оновлено
Візит віцепремʼєра, міністра оборони Польщі Косіняк-Камиша в Київ: країни домовилися створити оперативну групу з безпілотних авіаційних систем
13:36
На Харківщині затримали агента РФ, який хотів зблизитися з воїнами ЗСУ і скоригувати по них удари
13:17
Куп’янськ-Сортувальний
Евакуація з Куп’янщини стала небезпечною: подробиці від волонтера
13:10
погода, опади, дощь
Дощ переходитиме у мокрий сніг та сніг: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли очікувати похолодання
12:48
Hyundai
Hyundai відкликає понад 568 тис. авто у США через проблему з ременями безпеки
12:24
Росія витратила в 2025 році близько $4,6 млн інвестицій у лояльну молодь з Африки та Азії
12:18
Оновлено
Дрони уразили підприємство "Газпром нафтохім"
Дрони уразили підприємство "Газпром нафтохім" та Волгоградський НПЗ у Росії
12:05
Австралія знизила граничну ціну на російську нафту та запровадила нові санкції проти суден "тіньового флоту" РФ
11:49
Ексклюзив
"Мама не боялась ходити у вишиванці і нести квіти до Шевченка, Росія за це поквиталась": дочка ув'язненої на 15 років активістки з Криму Оксани Сенеджук
11:27
Андрій Парубій
Рада підтримала звернення до Зеленського щодо присвоєння звання Героя України Парубію
11:06
Ексклюзив
Купʼянськ
В Купʼянську ЗСУ повторно пошкодили газову трубу, ворог змушений знову переправлятись через річку Оскіл, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
10:57
У Запоріжжі СБУ затримала подружжя агентів РФ, яке намагалося підірвати військових
10:44
Енергетика, споживання електроенергії
Ситуація в енергосистемі 18 вересня: споживання електроенергії відповідає сезонним показникам
10:33
Огляд
світ, міжнародний огляд
Данія купить зброю далекого радіусу дії для захисту від РФ, а Трамп меркантильно дивиться на Україну. Акценти світових ЗМІ 18 вересня
10:27
Джиммі Кіммел
У США припинили трансляцію шоу Джиммі Кіммела через коментар про Чарлі Кірка
10:16
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 18 вересня: скільки коштує долар, євро і злотий
09:53
OPINION
Ми дуже далекі від завершення війни
09:49
Ексклюзив
гроші, бюджет
"Довіра громадян до банківської системи України зростає": банкір Дубас назвав два ключових критерії
09:40
окупанти, оркі, російські солдати
Росіяни просунулися поблизу кількох населених пунктів на Харківщині та Запоріжжі, - DeepState
09:22
ЗСУ, ППО
Сили ППО знешкодили 48 із 75 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:59
москва, кремль
У Росії очікують скорочення кількості населення на 25%, - ГУР
08:43
Ексклюзив
бійці ГУР уразили три російські РЛС в окупованому Криму
РФ захищає Крим системами ППО краще, ніж власні НПЗ, - речник ВМС ЗСУ Плетенчук
08:18
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 184 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 69 штурмів
07:47
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами: на Полтавщині – влучання по АЗС та залізничній інфраструктурі
07:37
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 930 військових, 33 артсистеми і 2 танки
