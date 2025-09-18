ГУР спростувало інформацію про нібито конфлікт з Офісом президента
Генеральне управління розвідки повідомило про активне поширення фейкових повідомлень в анонімних телеграм-каналах, які назвало інформкампанією з дискредитації
Про це інформують у facebook ГУР МО України.
"ГУР МО України звертає увагу на активне поширення фейкових повідомлень в анонімних телеграм-каналах, які мають ознаки спланованої інформаційної кампанії з метою дискредитації українських спецслужб та дестабілізації ситуації всередині України", - заявили в ГУР.
У Генеральному управлінні розвідки уточнили, що інформація про представників ГУР МО України та громадської організації "Тінь", а також про начебто конфлікт між ГУР МО України та Офісом президента України не відповідає дійсності.
"Її мета — створити хибне враження внутрішньополітичної напруги та нестабільності всередині України", - додали в ГУР.
- Раніше Центр протидії дезінформації оприлюднив прогноз пропаганди РФ на другу половину вересня, метою якої будуть атаки на ініціативи щодо міжнародних гарантій безпеки для України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.49
- EUR Купівля 48.42Продаж 49.09
- Актуальне
- Важливе