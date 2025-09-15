Підірвати довіру до Коаліції охочих і використати "Захід-2025" для тиску, - ЦПД про мету дезінформації РФ у вересні

Про це йдеться в матеріалі ЦПД.

"Очікується тиражування заяв, що без участі самої Росії будь-які домовленості щодо гарантій – "порожній звук". Пропагандисти та посадовці РФ стверджуватимуть, що обговорення гарантій безпеки без Москви – це "шлях у нікуди", натякаючи на необхідність включення РФ як гаранта на умовах, вигідних Кремлю", – пише Центр.

Так, метою подібних меседжів є підривання довіри до Коаліції охочих. Водночас пропагандисти поширюватимуть тези про "скорочення підтримки" з боку США та ЄС.

Також росіяни готують дискредитаційну кампанію 19-го пакету європейських санкцій та координації із Штатами.

"Пропагандисти Кремля посилено поширюватимуть наратив про "втому Європи від санкцій" та стверджуватимуть, ніби серед союзників наростають розбіжності. Особливо акцентуватимуть увагу на чутливих аспектах 19-го пакету – наприклад, можливому включенню до нього нових російських банків чи обмежень проти компаній третіх країн (Китаю, Індії тощо) за обходження санкцій. Такі рішення Росія подаватиме як доказ, що США "диктують" Європі свої умови, а окремі країни ЄС нібито незгодні і гальмують ухвалення пакету", – зауважує ЦПД.

На тлі завершень російсько-білоруських навчань "Захід-2025" Москва використовуватиме тематику для інформаційного тиску. Кремль подаватиме їхні результати к "успішну демонстрацію сили" союзної держави, стверджуючи, що війська відпрацювали умовні удари по Україні та оборону від сил НАТО.

"Також і далі розганятимуться повідомлення про нібито підготовку НАТО до війни проти Росії та ймовірність нового наступу на Україну з території Білорусі", – зазначено в повідомленні.

Центр прогнозує, що російська пропаганда активно використовуватиме тему вбивства американського активіста й блогера Чарлі Кірка для формування наративу про нібито "український слід" у цьому злочині.

"Очікується, що ключова лінія кампанії буде побудована навколо тверджень, що нібито Україні вигідна його смерть, адже Кірк неодноразово виступав із критикою на адресу Києва та засуджував підтримку України з боку США. Пропагандисти намагатимуться подати цей злочин як "помсту українців", – пояснює ЦПД.

Водночас російська пропаганда продовжуватиме розпалювати антиукраїнські настрої в Польщі через анонімні telegram-канали, мережу ботів у соцмережах та сайти. Очікується масове поширення фейків щодо нібито українських диверсій, звинувачень українських біженців в екстремізмі зокрема.

Серед інших приводів для інформаційних маніпуляцій росіян також є маніпуляції під час Генасамблеї ООН і Дня миру, щодо так званих виборів "губернатора" у Севастополі, кампанія на тлі парламентських виборів у Чехії та Молдові та пропаганда довкола конкурсу-аналога Євробачення – "інтербачення-2025" у РФ.