Espreso.tv
en
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Україна запустила відремонтовані російські дрони по Польщі": ЦПД попередив про фейки РФ

Марія Музиченко
12 вересня, 2025 п'ятниця
17:47
Війна з Росією Російська дезінформація

Російська пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію проти України, звинувачуючи Київ у вторгненні російських дронів на територію Польщі

Зміст

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.

"Російські пропагандисти та анонімні канали у соцмережах продовжують дезінформаційну кампанію, мета якої - звинуватити Україну в атаці російських дронів по території Польщі. Зокрема, активно розганяються численні конспірологічні теорії щодо нещодавньої атаки дронів - так пропагандисти намагаються переконати аудиторію, нібито це була "провокація Києва", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, пропагандисти поширюють твердження, що зруйнований будинок постраждав нібито внаслідок шторму кілька місяців тому, проте численні фото й репортажі з місця події це спростовують.

Читайте також: "Провокація України, аби втягнути НАТО у війну": РФ поширює фейки після атаки дронів на Польщу

Ще однією версією кремлівських пропагандистів є, буцімто Україна запустила "відремонтовані російські дрони" по Польщі, використовуючи як доказ лише наявність клейкої стрічки на уламках.

"Насправді йдеться про цілеспрямовану атаку Росії на територію Польщі. Це підтверджують заяви офіційних представників Варшави.  У цій кампанії використовується класична тактика "засипання" інформаційного простору суперечливими версіями, щоб посіяти сумніви і плутанину та ускладнити сприйняття правди", - наголосили у центрі.

  • 11 вересня ЦПД повідомив, що після загибелі Чарлі Кірка та атаки дронів на польську територію Росія активізувала інформаційні операції в Польщі та США. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
Польща
безпілотник
фейк
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Дезінформація
