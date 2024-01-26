"Імпульсивне рішення": блогерка Пренткович перепросила за відпочинок чоловіка на Мальдівах
Блогерка-мільйонниця з Тернополя Таня Пренткович перепросила, що її чоловік Андрій Гонковський перетнув кордон як "волонтер", і полетів у відпустку на Мальдіви
Про це Таня Пренткович написала в інстаграмі.
"У житті є імпульсивні та необдумані рішення. Коли в нас, через зміщення дати події у Варшаві, зʼявилась можливість провести тиждень разом з дітьми і сімʼєю, ми нею скористалися… на жаль, ми не усвідомлювали наслідків цих дій. Ми повністю розуміємо, що зробили помилку і розуміємо масштаб проблеми! Морально ми вчинили неправильно по відношенню до інший людей та сімей і щиро приносимо за це вибачення", - пише блогерка.
За словами Пренткович, вони з чоловіком зробили висновки та продовжать допомагати Україні.
- 24 січня у мережі зʼявились фото, з яких стало зрозуміло, що блогер Андрій Гонковський, чоловік блогерки-мільйонниці Тані Пренткович, отримавши дозвіл на перетин кордону України як волонтер, опинився на відпочинку на Мальдівах разом з дружиною та дітьми.
- Сам Андрій Гонковський відреагував на хвилю суспільного обурення та пояснив, що дійсно їздив у Варшаву як волонтер, однак мав декілька вільних днів, тому й "зганяв" на курорт до Тані Пренткович та дітей. В Україну обіцяв привезти дрони з Варшави.
- Пізніше Пренткович заявила, що її чоловік відпочивав на Мальдівах, бо "зробив стільки хороших справ".
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