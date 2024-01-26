"Імпульсивне рішення": блогерка Пренткович перепросила за відпочинок чоловіка на Мальдівах

Про це Таня Пренткович написала в інстаграмі.

"У житті є імпульсивні та необдумані рішення. Коли в нас, через зміщення дати події у Варшаві, зʼявилась можливість провести тиждень разом з дітьми і сімʼєю, ми нею скористалися… на жаль, ми не усвідомлювали наслідків цих дій. Ми повністю розуміємо, що зробили помилку і розуміємо масштаб проблеми! Морально ми вчинили неправильно по відношенню до інший людей та сімей і щиро приносимо за це вибачення", - пише блогерка.

За словами Пренткович, вони з чоловіком зробили висновки та продовжать допомагати Україні.