Ініціатор референдуму 1 грудня і творець Інституту Нацпам'яті: минає 100 років з дня народження Ігоря Юхновського

Біографічні дані

Біографічні дані

Народився Ігор Рафаїлович Юхновський 1 вересня 1925 року у селі Княгинине, нині Рівненська область, у релігійній родині. Ігор Юхновський до 6-річного віку жив із дідусем, який був священиком.

У юнацькому віці став учасником Другої світової війни. Був сапером, брав участь, зокрема, у Львівській битві. Завершив службу в Австрії.

"На війні я новис хрестик і знав, що не загину", – розповідав він в одному з інтерв'ю.

Після демобілізації повернувся у Львів і вивчав фізику у Львівському державному університеті імені Івана Франка. Згодом захистив докторську дисертацію з фізики.

Створив добре знану у світі Львівську наукову школу статистичної фізики, розробив оригінальні й потужні методи теоретичних досліджень систем взаємодіяльних частинок: метод зміщень і колективних змінних, які дозволили розв'язати серію принципових проблем фізики конденсованої речовини.

Протягом 1990-1998 років очолював Західний науковий центр НАН України. Для підтримки проведення наукових досліджень в Україні в 1996 році заснував Фонд підтримки науки.

З кінця 1980-х років включився в активну громадську діяльність, був одним з очільників товариства "Меморіал".

1990 року Ігоря Юхновського обрали депутатом Верховної Ради України. У парламенті очолював опозицію як Голова Народної Ради. 1991 року був кандидатом у Президенти України.

Юхновський вибив козир із рук російських імперіалістів

Ігор Юхновський став першим, хто повірив в українців більше, ніж вони самі, писав раніше історик Олег Манчура.

"Це була ідея Ігоря Юхновського - провести референдум 1 грудня. Його мудрість врятувала Україну від вторгнення РФ ще тоді – в 1991", – розповідав Манчура.

Єльцин, зазначав історик, був шокований результатом всеукраїнського референдуму. Кремль очікував, що українці скасують рішення Верховної Ради та підтвердять березневий "референдум" про збереження СССР.

"Юхновський став першим, який показав, що росіяни зовсім не знають українців. Після цього ми доводили це не раз - і в 2004, і в 2014, і в 2022. Юхновський став першим, хто повірив в українців більше, ніж самі українці. Юхновський вибив головний аргумент Кремля і відклав війну на ціле покоління.

На те покоління, яке росло разом з Україною і робило її українською. Україну, яка в 2014 та 2022 змогла відбити те, з чим би не впоралася в 1991. Ігор Юхновський – це не просто батько-засновник сучасної України. Ігор Юхновський це ангел-охоронець сучасної України", – йшлось у блозі Олега Манчури.

Ініціатор "живого" ланцюга між Львовом і Києвом та всенародного референдуму 1 грудня 1991. Ініціатор і співавтор Декларації про державний суверенітет України. Був першим віцепрем’єр-міністром України у 1992–1993 роках. За президентства Віктора Ющенка голова Інституту національної пам’яті, співзасновником якого став.

1998 року втретє став народним депутатом України, належав до фракції Українського народного руху.

Протягом грудня 1999 — березня 2002 років був Головою Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України. 2002 року вчетверте обраний до Верховної Ради України за єдиним списком від блоку Віктора Ющенка "Наша Україна". Був головою Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Головою спеціальної тимчасової комісії Верховної Ради України з питань майбутнього.

У червні 2006 року постановою Кабінету Міністрів України Ігоря Юхновського призначено в. о. голови Українського інституту національної пам'яті — центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом. Одне з найбільших досягнень Ігоря Рафаїловича на цій посаді – це виведення теми Голодомору на національний рівень. Зокрема, завдяки зусиллям Ігорю Юхновському парламент прийняв закон "Про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні" і у Києві був споруджений Меморіал жертв Голодомору, писала Історична правда.

Один із засновників та учасник (із 2011 року) ініціативної групи "Першого грудня", куди увійшли відомі українські інтелектуали та громадські діячі.

Помер 26 березня 2024 року у віці 98 років у Львові.

28 березня 2024 року з Героєм України Ігорем Юхновським відбулось прощання. Він був почесним громадянином Львова, видатним політичним і громадським діячем та науковцем, тому місто вирішило відзначити його 100-річчя низкою важливих і знакових подій. 2025-й проголосили роком Ігоря Юхновського.

Цитати Ігоря Юхновського

Про українських президентів

"Я знаю всіх наших президентів України, починаючи від першого - Кравчука. Я знаю помилки кожного з них, але я не можу жодного з них звинувачувати в тих помилках. Бо, по-перше, я і сам був і першим віцепрем’єром, і головою опозиції, і кандидатом в президенти, і я багато чого не зробив того, що мав зробити. Через обставини, які продиктували неправильні рішення. Те саме сталося з нашими президентами.

Я вас запевняю, що кожен з них намагався бути нормальним президентом, але не зумів. Тепер я розумію, що, аби будувати державу, треба бути до цього готовим. Це означає, що в державі має бути відповідний клімат, рівень вихованості суспільства, яке утворило державу, врешті-решт свій “нобілітет”. А у нас не було духу державності, і не було достатньої компетенції та духу державності навіть у президентів. Вони старалися кожний у свій час. Але помилкова думка породжує неправильні слова та вчинки, а потім перші особи тримаються заявленого курсу, нашаровуючи наступні помилки. Тому я би не звинувачував попередніх президентів за їх помилки, хоча я можу назвати кожну з них", – розповідав в інтерв'ю Укрінформу Юхновский.

Про землю в Україні

"Сільське господарство України є головна ділянка споконвіку. Земля українська, клімат український найбільш сприятливі до розвитку сільського господарства. Українське зерно, українське насіння є найбільш цінне з біологічної точки зору. І найкращим доказом цього є красиві українські жінки та діти. Вони ростуть в цьому кліматі, їдять біологічно чисту їжу. Вони навіть не усвідомлюють, що їдять найкращу з біологічної точки зору їжу. І всі це повинні знати в світі. І якщо на основі цього сільськогосподарського продукту, чи то зерно, чи то м’ясо, чи то молоко, будується промисловість готових виробів, тобто з великою доданою вартістю, то це само по собі основа, на якій може дуже швидко відбудовуватися Україна.

Далі, корисні копалини. Україна має чудове каміння, тобто будівельний матеріал. Я не тільки про пісок і про глину. Справді і пісок, і глина тут особливі, але тут є особливе каміння. Різного типу каміння - від найпростішого, скажімо, на будівництві і там вапняків чи пісковиків, до неймовірних гранітів. І тут виробництво має бути знову таки зроблено так, щоб мало дуже велику додану вартість.

Ми маємо абсолютно розумний і здібний народ, якого треба навчити. І про це навчання якраз хочу сказати вам, як про дуже важливий елемент нашого майбутнього".