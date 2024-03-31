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Ірпінь і Гостомель отримали відзнаки "Місто-герой"

31 березня, 2024 неділя
18:58
Суспільство Почесна відзнака "Місто - герой України"

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 31 березня 2024 року, тобто на другу річницю визволення Бучі, вручив керівникам Ірпеня та Гостомеля почесні відзнаки "Місто - герой України"

Про це розповідає пресслужба глави держави.

"Глава держави вручив почесні відзнаки "Місто - герой України" міському голові Ірпеня Олександру Маркушину та начальнику Гостомельської селищної військової адміністрації Сергію Смалю", - йдеться у повідомленні.

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Церемонія вручення відбулася поблизу Меморіалу пам’яті захисників Бучанської громади, що розташований на кільці між Бучею та Ворзелем. Саме там захисники Бучанської територіальної громади дали перший бій окупантам, які рухалися Варшавською трасою в напрямку Києва.

Місто Буча отримало таку відзнаку рік тому, 31 березня 2023 року.

Що відомо про відзнаку "Місто - герой України"

Президент України указом від 6 березня 2022 року запровадив почесну відзнаку "Місто - герой України" задля відзначення звитягу, героїзму та стійкості громадян, які вони виявили в захисті своїх міст під час відсічі збройній агресії Російської Федерації.

24 березня 2022 року звання міст-героїв присвоєно Бучі, Ірпеню, Миколаєву, Охтирці.

Відзнаку також надано містам Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову.

Теги:
Володимир Зеленський
Київщина
Ірпінь
Буча
Гостомель
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