Друга річниця визволення Бучі: 514 жителів Київщини досі лишаються зниклими безвісти, 180 тіл - невпізнані
Заступник голови Нацполіції України - начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов розповів про злочини росіян, вчинені на Київщині, зокрема у Бучі, два роки тому
Про це повідомляє Національна поліція України.
31 березня 2022 року відбулося визволення українськими військовими міста Буча на Київщині.
"Це були страшні дні, насамперед за родом своєї служби я бачив дуже багато насильницьких смертей, але те, що ми побачили в Бучі, не можна порівнювати ні з чим. Це залишки вогнища з людських тіл, це катівні із застреленими в потилицю людьми, це тіла загиблих людей просто на вулиці", - розповів Андрій Нєбитов.
За даними Нацполіції, два роки тому в Бучі було знайдено 422 тіла громадян України, ця цифра лишається актуальною і дотепер.
У навколишніх селах Бучанського району загалом було знайдено 1190 тіл. Майже тисяча з них, за словами заступника очільника Нацполіції, загинули від насильницької смерті, "тобто були застрелені, або загинули від мінно-вибухових травм".
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Також нині зниклими безвісти лишаються 514 жителів Київської області.
"Щодо катівень - їх у Бучі було дві. Це табір “Променистий”, де людей катували в підвалі та стріляли в потилицю і це на перехресті вулиці Вокзальної, де відбувалась теж масова страта наших громадян. Ми розуміємо, що навколо Бучі були позиції армії РФ, куди вони звозили людей з їхніх же домівок, катували та вбивали, де ми знаходили теж тіла закопані, закатовані, і ми розуміємо, що, мабуть, це не останні знахідки, бо кількість людей, які зараз перебувають у розшуку, на жаль, дуже велика", - розповів Андрій Нєбитов.
Також за його словами по Київщині зареєстровано 23 тис. кримінальних проваджень, щодо злочинів, скоєних росіянами, загалом в Україні їх зареєстровано вже понад 116 тис.
- У Бучі 1 червня 2023 року встановили меморіал, присвячений пам'яті цивільних, які загинули через злочини росіян в окупації в лютому та березні 2022 року.
- 20 листопада 2023 року Державний департамент США запровадив санкції проти російських військовослужбовців, які причетні до воєнних злочинів у Бучі та Андріївці.
- 22 грудня 2023 року стало відомо, що за жорстоке поводження з цивільними правоохоронці повідомили про підозру командиру окупаційного загону ОМОН, який віддавав накази про викрадення, незаконне утримання і катування українців під час окупації Бучанського району Київської області.
- 5 березня повідомлялось, що в Україні оголосили про підозру двом російським військовослужбовцям, які під час тимчасової окупації Бучі Київської області розстріляли місцевого жителя.
- 8 березня стало відомо, що суд заочно визнав винним військовослужбовця 64-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ який бив, катував та погрожував убивством цивільним у Бучі.
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