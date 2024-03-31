Друга річниця визволення Бучі: 514 жителів Київщини досі лишаються зниклими безвісти, 180 тіл - невпізнані

Про це повідомляє Національна поліція України.

31 березня 2022 року відбулося визволення українськими військовими міста Буча на Київщині.

"Це були страшні дні, насамперед за родом своєї служби я бачив дуже багато насильницьких смертей, але те, що ми побачили в Бучі, не можна порівнювати ні з чим. Це залишки вогнища з людських тіл, це катівні із застреленими в потилицю людьми, це тіла загиблих людей просто на вулиці", - розповів Андрій Нєбитов.

За даними Нацполіції, два роки тому в Бучі було знайдено 422 тіла громадян України, ця цифра лишається актуальною і дотепер.

У навколишніх селах Бучанського району загалом було знайдено 1190 тіл. Майже тисяча з них, за словами заступника очільника Нацполіції, загинули від насильницької смерті, "тобто були застрелені, або загинули від мінно-вибухових травм".

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Також нині зниклими безвісти лишаються 514 жителів Київської області.

"Щодо катівень - їх у Бучі було дві. Це табір “Променистий”, де людей катували в підвалі та стріляли в потилицю і це на перехресті вулиці Вокзальної, де відбувалась теж масова страта наших громадян. Ми розуміємо, що навколо Бучі були позиції армії РФ, куди вони звозили людей з їхніх же домівок, катували та вбивали, де ми знаходили теж тіла закопані, закатовані, і ми розуміємо, що, мабуть, це не останні знахідки, бо кількість людей, які зараз перебувають у розшуку, на жаль, дуже велика", - розповів Андрій Нєбитов.

Також за його словами по Київщині зареєстровано 23 тис. кримінальних проваджень, щодо злочинів, скоєних росіянами, загалом в Україні їх зареєстровано вже понад 116 тис.