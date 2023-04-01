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Українська Буча рік потому: Повільний прогрес у розслідуванні воєнних злочинів

1 квітня, 2023 субота
09:43
війна з Росією Буча жертви

Рік тому українське місто Буча під Києвом було звільнене від російських окупантів, яких звинувачують у скоєнні там воєнних злодіянь. Журналісти DW поспілкувалися з родичами загиблих мирних жителів

25 березня 2022 року російські окупаційні війська застрелили 69-річну пенсіонерку Валентину Зень у дворі її будинку в передмісті Києва Бучі. Її тіло пролежало там до звільнення міста українською армією 31 березня.

Дочка Валентини, Тетяна залишалася з нею протягом перших тижнів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але 25 березня її там вже не було. Напередодні її разом із сином евакуювали до Києва. Її мати не захотіла їхати з ними.

"Моя мати стeкла кров'ю" 

Деякі сусіди бачили, що сталося з Валентиною Зень, і пізніше розповіли її доньці, що вона пішла по воду на вулицю Склозаводську, де стояли російські солдати. Повідомляють, що пізніше того ж дня вони зайшли у двір і просто почали стріляти.

Тетяна розповіла DW, що солдати вбивали щонайменше двох людей на день у їхніх же дворах. "Моя мама розмовляла по телефону, коли побачила росіян і почула постріли. Вона зі страху втекла і забігла в будинок, але куля влетіла в двері і влучила в неї, пробивши печінку. Мама стікала кров'ю до смерті".

З моменту вбивства минув рік, але Тетяну досі не допитали слідчі. Родина не знає, чи буде колись судовий розгляд цієї справи.

Онук Валентини Зень знайшов її тіло після того, як ЗСУ звільнили Бучу. Він також сам поховав її в місті. Лише один раз у квітні 2022 року влада розпитувала його про це.

Застрелений у лісі

Схожа ситуація і в Сергія, батько якого Олександр Яремич також загинув від рук росіян 25 березня 2022 року. Він роздавав їжу жителям Бучі, неподалік від російських блокпостів. Його застрелили під час обшуку в його будинку, через два тижні після того, як вісім його друзів розділили таку ж долю на вулиці Яблунській.  

Сергій розповів, що російські солдати знайшли у його батька мобільний телефон, а після обшуку вивезли його до лісу і розстріляли.

Він розповів, що незадовго до цього розмовляв зі своїм батьком, який користувався цим же телефоном.

Після вбивства було розпочато офіційне розслідування, але Сергій каже, що витратив рік, намагаючись з'ясувати, як просувається кримінальне переслідування. Він розповів, що спочатку потрібно було ексгумувати тіло і зібрати докази, потім замінити слідчого, який вів справу, і лише нещодавно його нарешті допитали.  

"Все відбувається дуже повільно, але вони все ж просуваються вперед, - сказав він. "Мені розповідають, що вони зробили і які їхні наступні кроки. Це виснажливий процес. Я не думаю, що розслідування завершиться до кінця року".

Докази воєнних злочинів

Лише в Київській області Генеральна прокуратура України нарахувала майже 11 000 воєнних злочинів, скоєних російськими військами. Близько 700 з них були зареєстровані у Бучі. Вже відкрито понад 7 000 кримінальних справ, 118 підозрюваних і 50 осіб постали перед суддями заочно. Четверо з них уже отримали вирок. 

За даними прокуратури Київської області, минулого року Служба безпеки України та місцева поліція провели обшуки в цьому районі. Вони ексгумували тіла та зібрали докази для уже відкритих справ. Волонтери також допомагали владі, що дозволило їм зібрати величезну кількість доказів воєнних злочинів.

Прокурори кажуть, що розслідування забирає багато часу, оскільки важко ідентифікувати злочинців і практично неможливо їх заарештувати. "Основна мета цього етапу розслідування - зібрати повну доказову базу, а також свідчення очевидців, - сказав Олег Ткаленко, заступник керівника прокуратури Києва.

"Часто встановити особу того чи іншого воєнного злочинця слідчим вдається завдяки допитам російських військовополонених", - додав він, зазначивши, що вони часто називають імена товаришів, які вихвалялися тим, скільки цивільних осіб вони вбили, закатували чи знущалися над мирними жителями.

Він також сказав, що, незважаючи на фрагментарний характер доказів і трудомісткий процес їх збору, прокурори все ж сподіваються, що до кінця цього року багато підозрюваних постануть перед судом і їм будуть винесені вироки. "Після цього їх буде оголошено в міжнародний розшук", - пояснив Ткаленко. "Україна підписала низку міжнародних договорів про екстрадицію таких злочинців. Ми сподіваємося, що частину з них вдасться затримати закордоном і повернути в Україну, щоб вони заплатити за злочини, які скоїли, ще поки триває війна. Решту ми знайдемо після перемоги".

Окрім розслідувань, що проводяться в Україні, понад 20 країн світу розпочали розслідування російських воєнних злочинів, як це визначено їхнім національним законодавством. Нещодавно Міжнародний кримінальний суд (МКС) в Гаазі, Нідерланди, видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за підозрою у викраденні українських дітей.

Перекладено з Deutsche Welle 

Україна
Росія
Володимир Путін
Буча
воєнні злочини Росії
геноцид українців
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