Існує велика проблема з прогулами нардепів: Рух ЧЕСНО про нове дослідження роботи ВР за 5 років

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"На жаль, сьогодні актуальною проблемою є прогули народних депутатів без поважних причин, коли вони просто не з'являються на засідання. На цей час не існує механізму позбавлення мандату за систематичну відсутність, навіть якщо депутат не з'являється на роботу понад місяць", - наголосила Лазарова.

За словами аналітикині Руху ЧЕСНО, наразі немає загальної санкції, яка б дозволяла відкликати мандат народного депутата через прогули, окрім можливих міжфракційних заходів або внутрішньофракційних рішень. Наприклад, фракція може вирішити виключити депутата за прогули, проте єдиної норми для всіх немає.

"Якщо говорити про цифри, то загалом 30% голосувань відбулися за умови, що деякі народні депутати або не брали участь, або взагалі були відсутні. Зокрема, у 15% випадків депутати були повністю відсутні", - зауважила Лазарова.

Аналітикиня Руху ЧЕСНО також додала, що найбільше прогулів спостерігається серед позафракційних депутатів, представників групи "Відновлення України" та фракції "Батьківщина" - вони входять у трійку лідерів за останні 5 років.