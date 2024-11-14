Нардеп-"слуга" Дмитрук після втечі з України дав інтерв'ю російським пропагандистам RT

Про це повідомляє екснардеп Борислав Береза із посиланням на RT.

"Народний депутат України Артем Дмитрук, якого Володимир Зеленський привів до ВР у складі "Слуг народу", дав інтерв'ю Раша Тудей", - написав Береза.

Під час спілкування з російськими пропагандистами Дмитрук розповів про нібито замахи на нього, викрадання та те, що його буцімто катували в підвалах СБУ.

За словами Дмитрука, коли в Офісі президента почали лунати заяви на адресу Білорусії та Росії, Дмитрук вийшов із партії "Слуга народу": "Я не хотів, щоб громадяни України асоціювали мене вже тоді з цим злочинним режимом".

"Війна в Україні зміцнила й утримує геноцид Зеленського щодо всього українського народу. Поки йде війна, український народ змушений терпіти владу Зеленського. Зеленський із самого початку намагався узурпувати владу, сконцентрувати владу в одних руках, прибрати незгодних", - заявив Дмитрук.

Що відомо про справу Дмитрука

У серпні народний депутат України Артем Дмитрук, відомий лобіюванням інтересів Московського патріархату в парламенті, опублікував низку дописів про підготовку його затримання.

24 серпня 2024 року він незаконно виїхав до Молдови. Уже після цього, 25 серпня, йому оголосили підозру.

Згодом Дмитрук заявив, що його сім'ю переслідували та намагались викрасти з готелю у Європі.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував незаконний виїзд за кордон Дмитрука. Він заявив, що за результатами розслідування будуть ухвалені рішення, зокрема, й у парламенті.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос заявив, що народний депутат не заявляв, що він є посадовцем Верховної Ради – він виїхав як звичайний громадянин.

На початку вересня ЗМІ припустили, що Дмитрук перебуває в Лондоні.

24 вересня політик розповів, що в Лондоні його затримали співробітники правоохоронних органів. За його словами, після цього відбулось судове засідання.

Офіс генпрокурора готує матеріали для екстрадиції нардепа Артема Дмитрука, який перебуває в розшуку у зв’язку з переховуванням від органів правосуддя в Україні.

7 жовтня Дмитрук голосував на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності в режимі онлайн.