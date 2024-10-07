Оголошений в міжнародний розшук нардеп Дмитрук голосував онлайн на засіданні комітету ВР з правоохоронної діяльності, - "Голка"

Про це повідомляє громадська ініциатива "Голка" із посиланням на власні джерела у ВР.

Зазначається, що під час засідання, на якому в режимі онлайн був присутній Артем Дмитрук, перебували правоохоронці.

Водночас "Голка" надіслала запит, щоб з'ясувати, в яких голосуваннях Артем Дмитрук брав участь: "Ми надіслали запит, аби дізнатися, у яких голосуваннях Дмитрук брав участь і чи хоч хтось з'ясовував у нього, як йому вдалося перед підозрою втекти за кордон".

Що відомо про справу Дмитрука

У серпні народний депутат України Артем Дмитрук, відомий лобіюванням інтересів Московського патріархату в парламенті, опублікував низку дописів про підготовку його затримання.

24 серпня 2024 року він незаконно виїхав до Молдови. Уже після цього, 25 серпня, йому оголосили підозру.

Згодом Дмитрук заявив, що його сім'ю переслідували та намагались викрасти з готелю у Європі.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував незаконний виїзд за кордон Дмитрука. Він заявив, що за результатами розслідування будуть ухвалені рішення, зокрема, й у парламенті.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос заявив, що народний депутат не заявляв, що він є посадовцем Верховної Ради – він виїхав як звичайний громадянин.

На початку вересня ЗМІ припустили, що Дмитрук перебуває в Лондоні.

24 вересня політик розповів, що в Лондоні його затримали співробітники правоохоронних органів. За його словами, після цього відбулось судове засідання.

Офіс генпрокурора готує матеріали для екстрадиції нардепа Артема Дмитрука, який перебуває в розшуку у зв’язку з переховуванням від органів правосуддя в Україні.