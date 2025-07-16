"Історія підтвердила тотальний кадровий дефіцит влади": Рейтерович про кандидатури в новий Кабмін

Таку думку висловив керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович в етері Еспресо.

"Мені здається, два моменти, які найбільше характеризують цю гру в п'ятнашки, тому що це не можна назвати якимось навіть переформатуванням Кабінету міністрів. Перша особливість - ця історія підтвердила тотальний просто кадровий дефіцит, який є на сьогоднішній день у влади. Я не кажу в Україні, я кажу саме у влади, тому що людей насправді в Україні, гідних, які б могли зайняти ті чи інші посади і дійсно оновити діяльність окремих міністерств і Кабінету Міністрів в цілому, я думаю, вистачає. Але на превеликий жаль, вирішили не шукати таких людей, бо незрозуміло, що в них з політичною відданістю, їхнім політичним кредо і взяли тих, хто вже довів свою навіть не компетентність, довів свою вірність. До речі, звідси оця історія з Міністром культури, тому що ключова причина, чому ще шукають, всім, кому запропонували, всі відмовилися, наскільки мені відомо. Це анекдотична абсолютно історія, ніхто не хоче туди йти і вже я не здивуюся, якщо там буде якась прям дуже дивна кандидатура. Щось приблизно в нас хотіли зробити, пам'ятаєте, з омбудсманом щодо захисту української мови, як державної", - сказав він.

Ігор Рейтерович зазначив, що буде дуже показово, раптом щось подібне випливе в Міністерстві культури.

І друге, на що звернув увагу політолог, це те, що серед кандидатур до складу нового уряду не фігурують Ольга Стефанішина та Олексій Чернишов, проти яких відкриті кримінальні справи. Враховуючи те, що деякі міністри уряду Дениса Шмигаля залишились на своїх посадах.

"І другий момент, мені здається, от певна така цікава логіка, якщо дуже уважно придивитися, всіх цих ротацій, вона пов'язана з тим, щоб, як би це смішно знов-таки не звучало, спробувати очистити, так би мовити, Кабмін від певного шлейфу. Ну, давайте назвемо його, можна назвати корупційним, хоча, звісно, це повинен проводити суд. Тому що ми не маємо якраз в кабміні двох міністрів Чернишова і Стефанішиної, проти яких, наскільки мені відомо, як, мабуть, і вам, відкриті власне кримінальні справи, НАБУ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура. І от, можливо, для того, щоб ці люди самі не йшли, аби їх не звільняли, в тому числі через цю пертурбацію вони цих посад були позбавлені.

Ну, десь вони обов'язково з'являться, там по Стефанішиній багато чуток ходить, що вона кудись послом може поїхати, тому, можливо, це ще не кінець. А так ми побачили звичайне пересаджування з крісла в крісло і ніяких там кардинальних змін від цього не буде. Якщо коротко підсумувати, я не думаю, що буде гірше, і це вже добре в тих, мабуть, умовах, в яких ми знаходимося, але далеко не факт, що буде краще. Деякі призначення, дійсно, як міністр енергетики на посаду міністра юстиції як знущання виглядають при всій повазі. Тому що це різні абсолютно міністерства, дуже різні напрями і це теж, мабуть, є свідченням професіоналізму, але, звісно, "професіоналізму "в лапках", - додав Ігор Рейтерович.