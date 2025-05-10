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Партнерський матеріал

Історія ветерана з Вінниччини: як спорт допомагає реінтеграції захисників

Юлія Юліна
10 травня, 2025 субота
10:00
Суспільство Олександр Мафтіор

Олександр Мафтіор, ветеран і працівник Вінницької птахофабрики МХП, став учасником благодійного велозаїзду "Рух для життя", ініційованого "МХП-Логістика" за підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді"

Зміст

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Після важкого поранення на фронті чоловік не лише зберіг силу духу, а й сів на велосипед, щоб надихнути інших.

Олександр Мафтіор

"По-перше, заради сина я пішов. А по-друге — кожен чоловік має брати зброю і захищати свою країну", — розповідає Олександр про те, чому пішов на війну.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії він став сапером, але у липні 2022 року отримав важке поранення — під час переправи через Інгулець підірвався на міні. Втім, навіть після цього продовжив службу і демобілізувавсяу серпні 2024 року.

Олександр Мафтіор

Зараз Олександр працює інструктором-методистом тренажерного залу у спортивному клубі МХП. У межах програми підтримки ветеранів "МХП Поруч" для нього створили окреме робоче місце. Його завдання — допомагати побратимам з інвалідністю повертатися до активного життя через спорт.

"Я запропонував, щоб був тренер, який допоможе хлопцям комфортно почуватися, займатися, відчувати себе повноцінно", — згадує ветеран.

Олександр Мафтіор

Тепер він — тренер з інклюзивності.

Координатор із взаємодії з військовими та ветеранами програми "МХП Поруч" Михайло Бондаренко підтверджує: "Саша допомагає нашим хлопцям із втратами кінцівок повертатися до здоров’я. Ми створили для нього нове робоче місце саме з цією метою".

Для самого Олександра нова робота — це частина власної реабілітації. Після поранення він активно займається фізичними вправами, допомагає іншим, хто ще на шляху до відновлення, і вірить у силу підтримки: "Життя продовжується, і треба рухатися далі".

Його колишній керівник Олександр Кобильченко каже: "Олександр – це один із тих, хто завжди був прикладом на роботі для наших колег. Він енергійний, такий емоційний, завжди комунікабельний. Ми довго очікували на його повернення. Сьогодні він заряджає енергією. Він обігнав мене на велосипеді з протезом. Хочу сказати, що це один із таких прикладів мотивації".

Програма "МХП Поруч" підтримує військових і ветеранів не лише на фронті, а й у мирному житті: створює нові робочі місця, сприяє перекваліфікації, забезпечує психологічну підтримку, медичні обстеження та правовий супровід.

Олександр Мафтіор

"Ця програма спрямована на підтримку не тільки військовослужбовців, а й на реабілітацію ветеранів, на підтримку їхніх сімей, на реінтеграцію захисників, повернення до життя, до робочих процесів. Інколи навіть потрібно перенавчати або давати ветерану нові можливості, які раніше для нього були закриті", — пояснює Артур Яарвеотс, керівник логістичного центру в Ладижині.

Сьогодні понад 2700 працівників МХП захищають Україну на фронті. Понад  800 ветеранів уже повернулися до компанії та продовжують свою професійну діяльність. Історія Олександра Мафтіора — свідчення того, як важливо бути поруч із тими, хто захищає країну.

Теги:
Відео
Новини
Україна
Війна з Росією
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