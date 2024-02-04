Іван Федоров очолив Запорозьку ОДА: які виклики стоять перед ним
Міський голова тимчасово окупованого Мелітополя, 35-річний Іван Федоров відтепер керуватиме Запорозькою обласною державною адміністрацією
Відповідний указ президента України Володимира Зеленського за №48/2024 у неділю, 4 лютого 2024 року, оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
"Призначити Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації", - йдеться в тексті документа, датованого п'ятницею, 2 лютого.
При цьому указом №47/2024 попереднього очільника Запорозької ОДА Юрія Малашка звільнено із займаної посади.
Після оприлюднення обох президентських указів Малашко подякував усім тим, з ким він працював в керівництві областю, й окремо висловив вдячність "командирам та солдатам, які рішуче протистоять ворогу на Запорізькому напрямку".
"Ви - титани! Вдячний долі, що ми стояли пліч-о-пліч на захисті області! Цей період роботи став для мене справжнім викликом, який я витримав достойно, руйнуючи корупційні схеми, тримаючи удари рашистів по мирних містах та селах, працюючи на Перемогу 24/7. Попереду - деокупація наших територій!", - наголосив тепер вже колишній голова Запорозької ОДА Юрій Малашко.
Чим Іван Федоров займеться на новій посаді
Новопризначений керівник Запорізької області відразу окреслив власні пріоритети.
"Моя мета незмінна - обʼєднати зусилля навколо наближення перемоги України. Задачі чіткі:
посилення обороноздатності Запорізької області та повноцінна підтримка військових,
всебічна допомога мешканцям і переселенцям на підконтрольній Україні території та адвокація прав людей, які залишаються в окупації,
підготовка до відновлення життєдіяльності громад після деокупації", - зазначив він.
"Протягом двох років повномасштабної війни разом з командою Мелітополя робив це на посаді міського голови. Тепер беру відповідальність за консолідацію спільних дій громад Запоріжжя на обласному рівні", - додав Іван Федоров.
Які завдання перед Федоровим поставив Зеленський
Володимир Зеленський особисто представив Івана Федорова в статусі нового очільника Запорозької ОДА під час виїздної робочої наради на території області у неділю, 4 лютого.
"Потрібно зробити все, щоб Україна повернулась у ваш рідний Мелітополь. Україна сьогодні бореться за це. Це обов’язково станеться", – сказав він, звертаючись до нового голови Запорізької ОДА.
Зеленський наголосив, що зараз необхідно довести до потрібного результату процес будівництва фортифікаційних споруд.
"За його словами, одним із найважливіших завдань є повернення кількості робочих місць до довоєнних показників, і центральна влада готова допомагати зі свого боку відповідними державними замовленнями", - повідомляє президентська пресслужба.
Також потрібно зосередитися на розв’язанні нагальних для жителів регіону питань, як-от, наприклад, організація навчального процесу, відновлення зруйнованого чи пошкодженого житла, додав Зеленський, звертаючись до Федорова.
- Кабмін на засіданні 23 січня погодив призначення мера Мелітополя Івана Федорова головою Запорізької обласної військової адміністрації замість Юрія Малашка.
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