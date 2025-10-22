Кабмін додатково спрямує понад 700 млн грн на ремонт доріг у трьох областях: деталі
Кабінет міністрів України додатково виділяє понад 700 мільйонів гривень на ремонт автошляхів у прифронтових Сумській і Харківській областях, а також на Полтавщині
Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Вона акцентувала, що це важливі логістичні дороги, якими рухається військова техніка, гуманітарні вантажі, якими евакуюють людей.
"Під час поїздок прифронтовими регіонами ми бачимо як працює бізнес попри постійні обстріли, люди тримаються, громади відновлюються. Тому безперебійна логістика життєво важлива у цих регіонах", - додала Свириденко.
- Раніше прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомляла, що під час цього опалювального сезону ціни на електроенергію для населення залишаться незмінними. Українці й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт⋅год.
