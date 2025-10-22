Кабмін додатково спрямує понад 700 млн грн на ремонт доріг у трьох областях: деталі

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Вона акцентувала, що це важливі логістичні дороги, якими рухається військова техніка, гуманітарні вантажі, якими евакуюють людей.

"Під час поїздок прифронтовими регіонами ми бачимо як працює бізнес попри постійні обстріли, люди тримаються, громади відновлюються. Тому безперебійна логістика життєво важлива у цих регіонах", - додала Свириденко.