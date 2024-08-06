Кабмін дозволив іноземним компаніям будувати великі обʼєкти в Україні

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови КМУ № 314 від 13 березня 2022 року щодо будівництва обʼєктів, які належать до середніх (СС2) та значних (СС3) класів наслідків.

Таким чином, іноземні компанії мають право на будівництво в Україні:

житлових будинків висотою від 5 поверхів (СС2);

багатоквартирних житлових будинків висотою понад 100 метрів (СС3): це можуть бути ТРЦ, лікарні, коледжі, школи тощо.

Відомство підкреслює, що право на будівництво надаватиметься іноземним компаніям без необхідності одержання ліцензії на це - шляхом безоплатного подання до органу ліцензування декларації про провадження господарської діяльності. Така норма буде чинною під час дії воєнного стану.