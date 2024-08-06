Кабмін дозволив іноземним компаніям будувати великі обʼєкти в Україні
Український уряд дозволив іноземним компаніям будувати в країні великі обʼєкти висотою понад 100 метрів
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Кабінет міністрів вніс зміни до постанови КМУ № 314 від 13 березня 2022 року щодо будівництва обʼєктів, які належать до середніх (СС2) та значних (СС3) класів наслідків.
Таким чином, іноземні компанії мають право на будівництво в Україні:
- житлових будинків висотою від 5 поверхів (СС2);
- багатоквартирних житлових будинків висотою понад 100 метрів (СС3): це можуть бути ТРЦ, лікарні, коледжі, школи тощо.
Відомство підкреслює, що право на будівництво надаватиметься іноземним компаніям без необхідності одержання ліцензії на це - шляхом безоплатного подання до органу ліцензування декларації про провадження господарської діяльності. Така норма буде чинною під час дії воєнного стану.
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