В Україні запустили реєстр порушень міжнародного гуманітарного права під час агресії РФ
Мінреінтеграції запустило в роботу цифровий реєстр для фіксації порушень міжнародного гуманітарного права через російську агресію в Україні
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зазначається, що головною метою створення реєстру є документування злочинів Росії для подальшого притягнення до відповідальності винних осіб.
Адміністратором цього реєстру є Національне інформаційне бюро при Мінреінтеграції.
- Росіяни стратили в полоні понад 110 українських військових. Також Міжнародний кримінальний суд розслідує випадки катувань українців у місцях несвободи.
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