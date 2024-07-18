В Україні запустили реєстр порушень міжнародного гуманітарного права під час агресії РФ

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що головною метою створення реєстру є документування злочинів Росії для подальшого притягнення до відповідальності винних осіб.

Адміністратором цього реєстру є Національне інформаційне бюро при Мінреінтеграції.