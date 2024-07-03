Росіяни стратили в полоні понад 110 українських військових, – Офіс генпрокурора
Росіяни стратили в полоні понад 110 українських військових. Також Міжнародний кримінальний суд розслідує випадки катувань українців у місцях несвободи
Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів керівник Департаменту війни Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.
На ремарку журналіста, що правоохоронці розслідують 28 кримінальних справ за фактом убивств 62 українських військових, прокурор відповів: "У справах, які ви назвали, - акцент на стратах саме під час здачі в полон. Тому тут фігурують 62 випадки. Проте загалом у нас понад 110 військових були страчені уже після здачі в полон, у місцях несвободи. Це й та сама "Оленівка".
Щодо страти нашого захисника Олександра Мацієвського, якого розстріляли за слова "Слава Україні", Бєлоусов сказав, що слідство встановлює особи його вбивць.
"Робота ведеться, але справа складна, проте ми рухаємося, поступово звужуємо коло до того, хто це може бути. Ми віримо, що перспектива є", - зазначив представник ОГП.
Міжнародний кримінальний суд спільно з українськими слідчими працює над розслідуванням катувань і жорстокого поводження щодо українських військовополонених у російському полоні.
"Катування в місцях несвободи стає настільки системним, що однозначно свідчить - це невіддільна складова політики Російської Федерації", - сказав прокурор.
"Це масовість, а не поодинокі випадки, тому це у фокусі уваги МКС", - додав Бєлоусов.
- Фахівці Головного управління розвідки ідентифікували чотирьох російських окупантів, які в другій половині травня 2024 року біля Роботиного Запорізької області розстріляли українських військовополонених.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.55 Купівля 40.55Продаж 41.07
- EUR Купівля 43.52Продаж 44.24
- Актуальне
- Важливе