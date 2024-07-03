Росіяни стратили в полоні понад 110 українських військових, – Офіс генпрокурора

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів керівник Департаменту війни Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

На ремарку журналіста, що правоохоронці розслідують 28 кримінальних справ за фактом убивств 62 українських військових, прокурор відповів: "У справах, які ви назвали, - акцент на стратах саме під час здачі в полон. Тому тут фігурують 62 випадки. Проте загалом у нас понад 110 військових були страчені уже після здачі в полон, у місцях несвободи. Це й та сама "Оленівка".

Щодо страти нашого захисника Олександра Мацієвського, якого розстріляли за слова "Слава Україні", Бєлоусов сказав, що слідство встановлює особи його вбивць.

"Робота ведеться, але справа складна, проте ми рухаємося, поступово звужуємо коло до того, хто це може бути. Ми віримо, що перспектива є", - зазначив представник ОГП.

Міжнародний кримінальний суд спільно з українськими слідчими працює над розслідуванням катувань і жорстокого поводження щодо українських військовополонених у російському полоні.

"Катування в місцях несвободи стає настільки системним, що однозначно свідчить - це невіддільна складова політики Російської Федерації", - сказав прокурор.

"Це масовість, а не поодинокі випадки, тому це у фокусі уваги МКС", - додав Бєлоусов.