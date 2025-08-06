Кабмін удосконалив механізми підтримки військових, котрі повернулися з полону РФ

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 6 серпня.

Основні зміни:

розширено первинний медогляд і перелік медичних послуг;

забезпечено фіксацію травм, отриманих у полоні;

запроваджено кращу профілактику інфекцій.

Очільниця уряду Юлія Свириденко наголосила, що допомога має відповідати реальним потребам захисників. Оновлені правила сприятимуть кращій координації між органами влади та ефективнішій медичній, психологічній і соціальній підтримці, що допоможе військовим швидше адаптуватися до мирного життя.

"Військовослужбовці, які повернулися з російського полону, повинні мати доступ до комплексної державної підтримки. Ми врахували досвід сил безпеки й оборони, щоб зробити процес реінтеграції більш ефективним і людяним", - сказала прем'єрка.