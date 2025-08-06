Кабмін удосконалив механізми підтримки військових, котрі повернулися з полону РФ
Кабмін оновив правила надання допомоги військовим, які повернулися з російського полону. Це має зробити процес їхньої реінтеграції більш системним
Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 6 серпня.
Основні зміни:
- розширено первинний медогляд і перелік медичних послуг;
- забезпечено фіксацію травм, отриманих у полоні;
- запроваджено кращу профілактику інфекцій.
Очільниця уряду Юлія Свириденко наголосила, що допомога має відповідати реальним потребам захисників. Оновлені правила сприятимуть кращій координації між органами влади та ефективнішій медичній, психологічній і соціальній підтримці, що допоможе військовим швидше адаптуватися до мирного життя.
"Військовослужбовці, які повернулися з російського полону, повинні мати доступ до комплексної державної підтримки. Ми врахували досвід сил безпеки й оборони, щоб зробити процес реінтеграції більш ефективним і людяним", - сказала прем'єрка.
- У липні стало відомо, що Міноборони розробило нову модель психологічної підтримки військових.
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