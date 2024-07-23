Кабмін видав першу позику бізнесу та кредити фізособам на альтернативні джерела енергії
Український уряд видав першу позику бізнесу на встановлення сонячної електростанції та перші кредити фізособам для облаштування альтернативних джерел енергії
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що програми підтримки громадян та бізнесу для посилення енергонезалежності стартували 20 липня. Вони включають кредити домогосподарствам під 0%, енергетичні кредити 5-7-9% для малого та середнього бізнесу, кредити для ОСББ під програму ГрінДІМ.
"Очікуємо, що завдяки державній підтримці реалізуються тисячі подібних проєктів побудови розподіленої генерації", - сказав Шмигаль.
- 19 липня повідомлялося, що Європейський Союз виділив НЕК "Укренерго" 100 мільйонів євро грантових коштів на відновлення та захист.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.18 Купівля 41.18Продаж 41.74
- EUR Купівля 44.82Продаж 45.62
- Актуальне
- Важливе