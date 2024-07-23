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Кабмін видав першу позику бізнесу та кредити фізособам на альтернативні джерела енергії

23 липня, 2024 вiвторок
14:50
Суспільство

Український уряд видав першу позику бізнесу на встановлення сонячної електростанції та перші кредити фізособам для облаштування альтернативних джерел енергії

Зміст

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що програми підтримки громадян та бізнесу для посилення енергонезалежності стартували 20 липня. Вони включають кредити домогосподарствам під 0%, енергетичні кредити 5-7-9% для малого та середнього бізнесу, кредити для ОСББ під програму ГрінДІМ.

"Очікуємо, що завдяки державній підтримці реалізуються тисячі подібних проєктів побудови розподіленої генерації", - сказав Шмигаль.

  • 19 липня повідомлялося, що Європейський Союз виділив НЕК "Укренерго" 100 мільйонів євро грантових коштів на відновлення та захист.
Теги:
Україна
Кабмін
Війна з Росією
Енергія
уряд Шмигаля
Економіка
Енергетика
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