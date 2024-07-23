Кабмін видав першу позику бізнесу та кредити фізособам на альтернативні джерела енергії

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що програми підтримки громадян та бізнесу для посилення енергонезалежності стартували 20 липня. Вони включають кредити домогосподарствам під 0%, енергетичні кредити 5-7-9% для малого та середнього бізнесу, кредити для ОСББ під програму ГрінДІМ.

"Очікуємо, що завдяки державній підтримці реалізуються тисячі подібних проєктів побудови розподіленої генерації", - сказав Шмигаль.