Хартійські дрони-"вампіри" доставили військовим гарбузокоїни з речами першої необхідності

Хартійські дрони-"вампіри" доставили військовим гарбузокоїни з речами першої необхідності

Дар'я Куркіна
31 жовтня, 2025 п'ятниця
17:18
Суспільство Гарбузокоїни

Напередодні Геловіну військовослужбовці 13-ї бригади НГУ "Хартія" дронами-бомбардувальниками "вампірами" передали побратимам разом із речами першої необхідності сувенірні гарбузокоїни

Зміст

Про це повідомили в пресслужбі "Хартія".

"У нас скоро Геловін, ми вирішили зробити невеликі сувеніри й скинути на позиції нашим хлопцям, які там вже давно перебувають, щоб трошки підняти їм настрій", — розповів заступник начальника лабораторії служби безпілотних систем "Бобер".

Військові "Хартії" виготовили коїни з зображенням гарбуза та емблеми бригади власноруч у майстерні дронів.

Так, оператори безпілотників запакували сувеніри разом з речами першої необхідності, а доставку на позиції виконали дрони-бомбардувальники "вампіри".

