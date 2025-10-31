Хартійські дрони-"вампіри" доставили військовим гарбузокоїни з речами першої необхідності

Про це повідомили в пресслужбі "Хартія".

"У нас скоро Геловін, ми вирішили зробити невеликі сувеніри й скинути на позиції нашим хлопцям, які там вже давно перебувають, щоб трошки підняти їм настрій", — розповів заступник начальника лабораторії служби безпілотних систем "Бобер".

Військові "Хартії" виготовили коїни з зображенням гарбуза та емблеми бригади власноруч у майстерні дронів.

Так, оператори безпілотників запакували сувеніри разом з речами першої необхідності, а доставку на позиції виконали дрони-бомбардувальники "вампіри".

Читайте також: "Україні і так вистачає чортів, що лізуть зі сходу", – отець-блогер Філюк про ставлення церкви до Геловіну