Хмарно і вітряно: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода у неділю
Очікується, що в неділю, 8 грудня, в Україні буде хмарна та вітряна погода. Дощі пройдуть переважно у західній частині країни
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.
"Температура повітря впродовж дня 8-го грудня становитиме +1 +5 градусів, у південній частині +4 +9, в Криму до +10 +15 градусів", - зазначила Діденко.
За її словами, через діяльність атмосферного фронту, дощі пройдуть переважно у західній частині України. Також незначні опади можуть пройти на півночі (окрім Сумщини), на Вінниччині та Одещині.
"На решті території України без істотних опадів. Південно-східний вітер буде рвучким, іноді сильним", - додала синоптикиня.
Якою буде погода у столиці
"У Києві завтра дощ ймовірний вночі та вранці, вдень у неділю припинення опадів. Вітер південно-східного напрямку передбачається рвучким, некомфортним", - розповіла Діденко.
Вдень 8-го грудня у столиці очікується до +3 градусів.
"Відчутніше похолодання прийде з 13-14 грудня", - зазначила синоптикиня.
- Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що на більшості території України 7-8 грудня очікуються періодичні дощі з мокрим снігом і ожеледиця на дорогах.
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