Хмарно і вітряно: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода у неділю

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

"Температура повітря впродовж дня 8-го грудня становитиме +1 +5 градусів, у південній частині +4 +9, в Криму до +10 +15 градусів", - зазначила Діденко.

За її словами, через діяльність атмосферного фронту, дощі пройдуть переважно у західній частині України. Також незначні опади можуть пройти на півночі (окрім Сумщини), на Вінниччині та Одещині.

"На решті території України без істотних опадів. Південно-східний вітер буде рвучким, іноді сильним", - додала синоптикиня.

Якою буде погода у столиці

"У Києві завтра дощ ймовірний вночі та вранці, вдень у неділю припинення опадів. Вітер південно-східного напрямку передбачається рвучким, некомфортним", - розповіла Діденко.

Вдень 8-го грудня у столиці очікується до +3 градусів.

"Відчутніше похолодання прийде з 13-14 грудня", - зазначила синоптикиня.