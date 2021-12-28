Суспільство хоче чути, як ми будемо захищатися, а не звинувачення одне одного, - депутатка Київради про реакцію Резнікова на створення в столиці штабу тероборони
Депутатка Київради Зоя Ярош заявила, що Міноборони та територіальні громади мають уже координувати свою діяльність щодо тероборони
Про це вона заявила у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.
"У нас з 1 січня набуває чинності відповідний закон про тероборону. І це не значить, що ми 1 січня тільки повинні почати готуватися. Ми якраз до моменту набуття чинності закону маємо бути вже готові. Вже на сьогодні територіальні громади мають почути від Міноборони вказівки, що ж їм з 1 січня робити", - сказала Ярош.
Вона нагадала, що тергромади теж мають свій певний набір обов'язків, який вони повинні виконувати.
"У першу чергу - забезпечення, їм треба готувати відповідні приміщення та оснащення для того, щоб ця система почала працювати, як злагоджений механізм. Мені б дуже не хотілось, щоб відбувались політичні баталії на цю тему і перетягування ковдри", - вважає депутатка.
Ярош наголосила, що щодня транслюють якісь нові погрози, загрози з боку російських політиків в бік України.
"А ми будемо - сидіти чекати? Суспільство хоче чути конкретні відповіді, що і як їм робити, як ми будемо захищатися на випадок чого. А не чути звинувачення одне одного від наших очільників", - підсумувала вона.
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