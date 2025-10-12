Хто принижував музиканта на кріслі колісному Івана Замігу за відмову співати російською: поліція знайшла кривдника

Про це повідомляє поліція Києва.

Подія відбулась на одній з вулиць Дарницького району. До музиканта на інвалідному кріслі Івана Заміги підійшов невідомий чоловік. Після того, як Іван відмовився виконати пісню російською мовою, невідомий почав висловлюватись нецензурною лайкою та погрожував застосуванням фізичної сили. Також він стверджував, що "був на Донбасі".

Читайте і дивіться також також: "Я не знаю твою українську". В Одесі працівниця аптеки відмовилася обслуговувати державною мовою

За фактом викладеної у соцмережах публікації поліцейські провели перевірку та за участі фахівців кримінального аналізу встановили особу порушника - ним виявився 29-річний місцевий мешканець. Останній не зміг пояснити свої дії, посилаючись на те, що був напідпитку.

Правоохоронці доставили чоловіка до Дарницького управління поліції, де склали щодо нього адміністративний матеріал за ст. 173 КУпАП - дрібне хуліганство.

За поки що не підтвердженими даними, кривдник Івана Заміги нібито походить із селища Золоте в Луганській області. "Незважаючи на попередні заяви, участі у бойових діях на Донбасі він не брав. Його родина залишилася на окупованій території, а сам він, ймовірно, працює охоронцем адміністративної будівлі. Роботу йому знайшов дядько, до якого він переїхав у Київ у 2022 році", - пише ТГ-канал "Ху Київ +".

Що відомо про музиканта

Іван Заміга - український вуличний музикант, танцюрист на візку та волонтер, щ родом з Кривого Рогу. Він відомий тим, що збирає кошти для військових через свої вуличні виступи, часто виступає українською, займається параспортивними танцями й не раз перемагав у міжнародних батлах.

З початком повномасштабної війни, почав грати вуличні концерти під особистим гаслом "Я не можу стріляти, але вмію співати". З того часу митець дав понад 300 концертів та зібрав сотні тисяч гривень для ЗСУ.