"Хвиля холоду вже починає відкочуватися назад": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 27 серпня
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 27 серпня в Україні збережеться тепла погода, а хвиля холоду поступово відступатиме
Про це вона написала на своєму Telegram-каналі.
"Перед вами - карта прогнозу температури повітря на найближчу суботу. І вона каже, що Україна завершує літо однією з найспекотніших країн Європи", - наголосила Наталка Діденко.
За її словами, "трохи завчасна хвиля холоду вже починає відкочуватися назад".
За прогнозом, вдень у більшості областей очікується +22…+27 °C. На півночі країни буде трохи прохолодніше – +19…+22 °C. Опади малоймовірні, лише на Чернігівщині місцями можливий дощ.
У Києві 27 серпня буде сухо та тепліше, температура підніметься до +22 °C.
"Надалі в Україні передбачається подальше підвищення температури повітря аж до спеки в другій половині тижня. Багато сонця", - підсумувала вона.
фото: Наталка Діденко
- Зокрема, Наталка Діденко розповіла, що після хвилі холоду у завершальний тиждень літа в Україні очікується поступове підвищення температури повітря. Погода стане теплішою і навіть спекотною, подарувавши справжнє літнє тепло наприкінці сезону.
- Біла Церква
