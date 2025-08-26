"Хвиля холоду вже починає відкочуватися назад": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 27 серпня

Про це вона написала на своєму Telegram-каналі.

"Перед вами - карта прогнозу температури повітря на найближчу суботу. І вона каже, що Україна завершує літо однією з найспекотніших країн Європи", - наголосила Наталка Діденко.

За її словами, "трохи завчасна хвиля холоду вже починає відкочуватися назад".

За прогнозом, вдень у більшості областей очікується +22…+27 °C. На півночі країни буде трохи прохолодніше – +19…+22 °C. Опади малоймовірні, лише на Чернігівщині місцями можливий дощ.

У Києві 27 серпня буде сухо та тепліше, температура підніметься до +22 °C.

"Надалі в Україні передбачається подальше підвищення температури повітря аж до спеки в другій половині тижня. Багато сонця", - підсумувала вона.

фото: Наталка Діденко