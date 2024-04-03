Києво-Могилянська академія подала позов проти Держінспекції архітектури та містобудування. Причина

Про це повідомляє громадська ініціатива "Голка", посилаючись на слова очільника Києво-Могилянської академії Сергія Квіта.

За словами Квіта, у позові академія вимагає скасування наказу про позапланову перевірку реставраційних робіт на Братських келіях, яку має проводити Держінспекція архітектури та містобудування. Серед вимог також визнання протиправним штрафу в 90 тисяч гривень, про який повідомляло міністерство відновлення.

Що передувало

У 1993 році Києво-Могилянська академія підписала договір оренди, згідно з яким взяла на себе зобов'язання щодо утримання цієї комунальної власності в належному стані. Втім, указ президента щодо передачі приміщень з'явився тільки у 2008 році: до цього ними користувалась Київська клінічна лікарня №15.

Згодом Академія отримала приміщення, але воно було в поганому стані. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА після обстеження класифікувала їхній стан як "надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня", яка виникла внаслідок руйнування нежитлової будівлі чи споруди.

Фото: holka.org.ua

Мінкульт у липні 2012 року погодив реставраційне завдання для Братських келій. Згодом там почали проводити протиаварійні роботи за приватні донорські кошти українського мецената.

Наприкінці грудня 2023 року голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк звернулася до Держінспекції архітектури та містобудування з вимогою провести перевірку робіт, які відбуваються на Братських келіях. Як підставу вона навела лист від помічника депутата Київради фракції "Слуга Народу" Дмитра Перова, який був підписаний як голова ГО "Спадщина". Втім, керівником цієї організації виявилась інша людина, яка не зверталася щодо перевірки робіт у Братських келіях.

Міністерство відновлення 26 березня повідомило, що на замовника робіт наклали штраф у розмірі 90 тисяч гривень через нібито недопуск працівників Держінспекції на об’єкт будівництва.

26 березня на espreso.tv вийшла колонка аналітика громадської ініціативи "Голка" Георгія Могильного під назвою: "Лідерка "Слуг народу" Шуляк і віцепрем’єр Кубраков влаштували перевірку Могилянки: що з цим не так". Згодом стало відомо, що матеріал за гроші пропонували зняти з сайту.