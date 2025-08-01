Київ, Одещина та Харківщина лідирують за кількістю порушень мовного закону, — звіт Уповноваженого
Найбільше випадків порушення мовного закону з початку року було виявлено в Києві, Одеській, Харківській і Дніпропетровській областях
Про це повідомила пресслужба Уповноваженого з захисту державної мови.
Згідно з повідомленням у першій половині 2025 року секретаріат Уповноваженого з захисту державної мови провів 656 заходів державного контролю щодо використання української мови, з яких 549 були розпочаті цього року. Станом на 15 липня завершено 521 перевірку, ще 135 тривають. Було виявлено 524 порушення, складено 388 адмінпротоколів і винесено 136 попереджень підприємцям — переважно за порушення правил мовного обслуговування споживачів.
Найбільше порушень зафіксовано у сферах користувацьких інтерфейсів, обслуговування клієнтів і публічної інформації.
У пресслужбі Уповноваженого підкреслили, що кількість звернень громадян за цей період зросла порівняно з минулим роком.
- У жовтні минулого року МОН підтримало законопроєкт про заборону спілкування російською в школах.
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