Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Київ Цифровий розпочав тестування нової функції – оплати проїзду відразу в застосунку, без використання валідаторів.

Щоб скористатись цим способом оплати проїзду, необхідно:

відсканувати QR-код на наліпці чи плакаті у транспорті або ввести бортовий номер;

натиснути "К" – "Оплата проїзду";

просканувати QR-код на плакаті чи наліпці у транспорті;

оплатити проїзд транспортною картою, QR-квитком або банківською карткою.

Якщо QR-код просканує пасажир, у якого немає застосунку "Київ Цифровий", його спрямує в маркет для завантаження застосунку.

Під час контролю достатньо відкрити запис про оплату проїзду у стрічці новин на головному екрані та натиснути "Показати контролеру". Контролер просканує квиток зчитувальним пристроєм і перевірить оплату проїзду.

Наразі новий сервіс можна спробувати на трамвайних маршрутах Подільського депо. У кількох трамваях із номерами 11К, 12К, 15, 16К, 17, 18 та 19K можна знайти плакати та наліпки з QR-кодами. Після завершення тестування перелік маршрутів мають розширити.

1 травня повідомили, що в застосунку "Київ Цифровий" з’явилася змога безкоштовно замовити учнівський квиток для проїзду в столиці