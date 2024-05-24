Київ Цифровий розпочав тестування нової функції
У застосунку "Київ цифровий" у столиці почали тестування нового сервісу – оплати за проїзд без використання валідаторів
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
Київ Цифровий розпочав тестування нової функції – оплати проїзду відразу в застосунку, без використання валідаторів.
Щоб скористатись цим способом оплати проїзду, необхідно:
відсканувати QR-код на наліпці чи плакаті у транспорті або ввести бортовий номер;
натиснути "К" – "Оплата проїзду";
просканувати QR-код на плакаті чи наліпці у транспорті;
оплатити проїзд транспортною картою, QR-квитком або банківською карткою.
Якщо QR-код просканує пасажир, у якого немає застосунку "Київ Цифровий", його спрямує в маркет для завантаження застосунку.
Під час контролю достатньо відкрити запис про оплату проїзду у стрічці новин на головному екрані та натиснути "Показати контролеру". Контролер просканує квиток зчитувальним пристроєм і перевірить оплату проїзду.
Наразі новий сервіс можна спробувати на трамвайних маршрутах Подільського депо. У кількох трамваях із номерами 11К, 12К, 15, 16К, 17, 18 та 19K можна знайти плакати та наліпки з QR-кодами. Після завершення тестування перелік маршрутів мають розширити.
1 травня повідомили, що в застосунку "Київ Цифровий" з’явилася змога безкоштовно замовити учнівський квиток для проїзду в столиці
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