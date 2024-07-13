Київщина та штат Юта підписали меморандум про співпрацю

Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Розширюємо співпрацю з американськими штатами. За всю історію це другий Меморандум між Київською ОВА та штатом США. Навесні цього року підписав такий же важливий документ з губернатором штату Вашингтон Джеєм Інслі", - написав Кравченко.

За його словами, Київщина та Юта співпрацюватимуть у таких сферах: економіка, енергетика, аерокосмічна й оборонна промисловість, програмне забезпечення й інформаційні технології, сільське господарство, освіта, туризм, охорона здоров'я та довкілля, наука та технології, мистецтво, культура та гуманітарний напрям.

Кравченко також зазначив, що в американському штаті Юта проживає близько 4 тисяч українців, з них 2,5 тисячі - біженці.

"Співпраця між Ютою та Київщиною має великий потенціал для обох сторін. Це сприятиме підвищенню рівня життя людей, розвитку бізнесу, реалізації гуманітарних та соціальних проєктів", - додав очільник ОВА.