Київщина та штат Юта підписали меморандум про співпрацю
Київська область та штат Юта підписали меморандум про взаєморозуміння. За всю історію це другий меморандум між Київщиною та штатом США
Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.
"Розширюємо співпрацю з американськими штатами. За всю історію це другий Меморандум між Київською ОВА та штатом США. Навесні цього року підписав такий же важливий документ з губернатором штату Вашингтон Джеєм Інслі", - написав Кравченко.
За його словами, Київщина та Юта співпрацюватимуть у таких сферах: економіка, енергетика, аерокосмічна й оборонна промисловість, програмне забезпечення й інформаційні технології, сільське господарство, освіта, туризм, охорона здоров'я та довкілля, наука та технології, мистецтво, культура та гуманітарний напрям.
Кравченко також зазначив, що в американському штаті Юта проживає близько 4 тисяч українців, з них 2,5 тисячі - біженці.
"Співпраця між Ютою та Київщиною має великий потенціал для обох сторін. Це сприятиме підвищенню рівня життя людей, розвитку бізнесу, реалізації гуманітарних та соціальних проєктів", - додав очільник ОВА.
- Також 8 липня у Варшаві президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.
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