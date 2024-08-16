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Київському блогеру оголосили підозру в ухиленні від сплати податків на понад 200 млн грн

Дар'я Куркіна
16 серпня, 2024 п'ятниця
15:30
Суспільство

Офіс генпрокурора підозрює відомого столичного блогера з аудиторією 429 тис. підписників у Instagram в ухиленні від сплати податків на понад 200 млн грн. У відомстві не називають імʼя фігуранта, але фотографії свідчать, що мова йде про Олександра Слобоженка

Зміст

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Відповідно до слідства, блогер із січня 2020 по серпень 2023 набув необґрунтованих доходів - віртуальних активів у криптовалюті. В Офісі генпрокурора наголошують: згідно з офіційним курсом НБУ на дату отримання коштів, еквівалентно більше мільярда гривень.

"Кошти блогер отримав від здійснення господарської діяльності, незареєстрованої в установленому законом порядку компанії, яка надає послуги з так званого арбітражу інтернет-трафіку", - йдеться в повідомленні.

Аби приховати суму своїх доходів, фігурант переводив гроші у криптовалюту, використовуючи платіжні системи й електронні гаманці, зареєстрованих на нього та довірених осіб. Потім кошти обготівковували та отримували в пунктах обміну валют Києва та інших містах.

Водночас аби приховати придбане майно, підозрюваний оформлював право власності на своїх близьких родичів та наближених до осіб.

Акцентується: набуті активи не внесені в декларації про доходи й майновий стан за 2020-2023 роки - тому фігурант не платив із них податки.

"Таким чином підозрюваний ухилився від сплати податків до бюджету на загальну суму 213 млн грн. Частину з цих коштів він легалізував – придбав елітні об’єкти нерухомості та автомобілі преміум класу", - додають в Офісі генпрокурора.

Наразі відбуваються заходи щодо встановлення інших учасників злочину, щоб також оголосити їм підозру.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора



 

Теги:
Кримінал
Україна
податки
Блог
Офіс генпрокурора
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