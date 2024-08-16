Київському блогеру оголосили підозру в ухиленні від сплати податків на понад 200 млн грн

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Відповідно до слідства, блогер із січня 2020 по серпень 2023 набув необґрунтованих доходів - віртуальних активів у криптовалюті. В Офісі генпрокурора наголошують: згідно з офіційним курсом НБУ на дату отримання коштів, еквівалентно більше мільярда гривень.

"Кошти блогер отримав від здійснення господарської діяльності, незареєстрованої в установленому законом порядку компанії, яка надає послуги з так званого арбітражу інтернет-трафіку", - йдеться в повідомленні.

Аби приховати суму своїх доходів, фігурант переводив гроші у криптовалюту, використовуючи платіжні системи й електронні гаманці, зареєстрованих на нього та довірених осіб. Потім кошти обготівковували та отримували в пунктах обміну валют Києва та інших містах.

Водночас аби приховати придбане майно, підозрюваний оформлював право власності на своїх близьких родичів та наближених до осіб.

Акцентується: набуті активи не внесені в декларації про доходи й майновий стан за 2020-2023 роки - тому фігурант не платив із них податки.

"Таким чином підозрюваний ухилився від сплати податків до бюджету на загальну суму 213 млн грн. Частину з цих коштів він легалізував – придбав елітні об’єкти нерухомості та автомобілі преміум класу", - додають в Офісі генпрокурора.

Наразі відбуваються заходи щодо встановлення інших учасників злочину, щоб також оголосити їм підозру.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора