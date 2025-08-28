Київську митрополію УПЦ визнали афілійованою з РПЦ, що порушує закон України
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) ухвалила рішення про визнання Київської метрополії Української православної церкви афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена
Про це повідомляється на сайті ДЕСС.
Держслужба дослідила наявність ознак афілійованості Київської метрополії Української православної церкви (КМ УПЦ) з іноземною релігійною організацією — російською православною церквою (РПЦ). Дослідження виявило ознаки афіліації КМ УПЦ з РПЦ, що є порушенням закону України "Про свободу совісті та релігійні організації". Тому ДЕСС направила КМ УПЦ припис про усунення порушення закону.
У своєму листі предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій заявив про відмову виконувати вказаний припис.
"Таким чином, у зв’язку з відсутністю підстав для висновку про усунення порушень або помилковості винесеного припису відповідно до частини п’ятнадцятої статті 16 закону або відкликання припису відповідно до частини сімнадцятої статті 16 закону, ДЕСС визнала Київську метрополію української православної церкви афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", - наголосили в ДЕСС.
- 18 липня ДЕСС винесла припис Київській митрополії Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації.
- Раніше Державна служба України з етнополітики та свободи совісті виявила ознаки афілійованості Української православної церкви (Московського патріархату) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено
- Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким припинив українське громадянство Ореста Березовського, більш відомого як митрополит УПЦ МП Онуфрій.
