Київську митрополію УПЦ визнали афілійованою з РПЦ, що порушує закон України

Держслужба дослідила наявність ознак афілійованості Київської метрополії Української православної церкви (КМ УПЦ) з іноземною релігійною організацією — російською православною церквою (РПЦ). Дослідження виявило ознаки афіліації КМ УПЦ з РПЦ, що є порушенням закону України "Про свободу совісті та релігійні організації". Тому ДЕСС направила КМ УПЦ припис про усунення порушення закону.

У своєму листі предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій заявив про відмову виконувати вказаний припис.

"Таким чином, у зв’язку з відсутністю підстав для висновку про усунення порушень або помилковості винесеного припису відповідно до частини п’ятнадцятої статті 16 закону або відкликання припису відповідно до частини сімнадцятої статті 16 закону, ДЕСС визнала Київську метрополію української православної церкви афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", - наголосили в ДЕСС.