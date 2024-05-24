Кличко показав, який вигляд має новий міст-хвиля у Києві

Про це повідомив Віталій Кличко.

Зазначимо, що пішохідний міст почали будувати у 2020 році. Він з'єднує парк "Наталка" та Оболонський острів. Міст планували відкрити ще у 2022 році, але через повномасштабне вторгнення та війну термін відклали.

Сталеві конструкції виготовили з мостового металу, виплавленого на меткомбінаті "Азовсталь". Цей метал відправили з Маріуполя за кілька днів до повномасштабної війни.

Крім цього, на Оболонському острові доступні зони відпочинку та центри психологічного підновлення.

"Уже можна йти гуляти новою, великою рекреаційною зоною столиці - на острів Оболонський. Зʼєднує острів з набережною Оболоні та парком "Наталка" дуже гарний, унікальний з інженерної точки зору, пішохідний міст", - написав Кличко.