Кличко показав, який вигляд має новий міст-хвиля у Києві
Міський голова Києва Віталій Кличко показав, як виглядає новий пішохідний міст-хвиля, який з'єднує парк "Наталка" та Оболонський острів
Про це повідомив Віталій Кличко.
Зазначимо, що пішохідний міст почали будувати у 2020 році. Він з'єднує парк "Наталка" та Оболонський острів. Міст планували відкрити ще у 2022 році, але через повномасштабне вторгнення та війну термін відклали.
Сталеві конструкції виготовили з мостового металу, виплавленого на меткомбінаті "Азовсталь". Цей метал відправили з Маріуполя за кілька днів до повномасштабної війни.
Крім цього, на Оболонському острові доступні зони відпочинку та центри психологічного підновлення.
"Уже можна йти гуляти новою, великою рекреаційною зоною столиці - на острів Оболонський. Зʼєднує острів з набережною Оболоні та парком "Наталка" дуже гарний, унікальний з інженерної точки зору, пішохідний міст", - написав Кличко.
- 20 травня в Оболонському районі Києва відкрили прямий технічний рух транспорту новозбудованими шляхопроводами розв'язки вулиць Полярна та Богатирська.
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