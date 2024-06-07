КМІС: 59% українців довіряють Зеленському
Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, щонайменше 59% українців довіряють президенту України Володимиру Зеленському. Проте рівень довіри поступово знижується
Про це йдеться в опитуванні КМІС.
Зазначається, що після президентських і парламентських виборів у 2019 році 80% українців довіряли президенту Володимиру Зеленському. Проте до лютого 2022 року рівень довіри поступово знизився до 37%.
Згодом, після повномасштабного вторгнення РФ, рівень довіри зріс до 90%. До кінця грудня 2023 року рівень довіри знизився до 77%, а до лютого 2024 року – до 64%. Станом на травень 2024 року 59% довіряють президенту, а 36% – не довіряють.
Динаміка довіри В. Зеленському протягом 2019-2024 років
"Водночас ми хочемо ще раз зазначити, що наразі Володимир Зеленський зберігає легітимність в очах українського суспільства і більшість українців продовжують йому довіряти (а 70-80% виступають проти проведення зараз виборів). Утім, тенденція до зниження довіри продовжується і, як можна бачити з результатів, основні причини для критики від пересічних українців – не завжди вдала кадрова політика і рішення та питання справедливості", - йдеться у повідомленні.
Опитування проводилося з 16 по 22 травня. Опитування проводилося з дорослими громадянами України, які на момент опитування проживали на території України. За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.
- Рівно 50% опитаних українців вважають, що президент України Володимир Зеленський не виконав жодної або виконав меншість своїх передвиборчих обіцянок.
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