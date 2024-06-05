Половина опитаних українців вважають, що Зеленський не виконав своїх передвиборчих обіцянок, - КМІС
Рівно 50% опитаних українців вважають, що президент України Володимир Зеленський не виконав жодної або виконав меншість своїх передвиборчих обіцянок
Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.
Згідно з результатами, 18% респондентів відповіли, що Володимир Зеленський виконав більшість або всі обіцянки, з них про виконання всіх обіцянок говорять 5%. Майже стільки ж вважають, що він виконав близько половини обіцянок, а 50% вважають, що він виконав меншість або жодної з обіцянок, з них 25% вважають, що він не виконав жодної обіцянки.
Фото: КМІС
Крім цього, 50% українців пояснюють невиконання обіцянок наявністю нечесних, корумпованих людей у команді президента України.
"Далі з приблизно однаковим результатом (26-32%) ідуть такі пояснення, як брак компетентних людей у його команді, повномасштабне вторгнення, власна недосвідченість, вплив олігархів", - йдеться у повідомленні.
Натомість близько 9-14% говорять про особисту корумпованість, вплив інших країн, розхитування ситуації опозицією, нереалістичність обіцянок.
Опитування проводилося з 16 по 22 травня. Опитування проводилося з дорослими громадянами України, які на момент опитування проживали на території України. За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.
- Згідно з дослідженням у вересні 2023 року, 61% опитаних в Україні вважають, що країна рухається у правильному напрямку. Однак спостерігається зменшення кількості тих, хто поділяє цю думку
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