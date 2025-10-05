Коли ми говоримо про будь-що російське, мусимо відрізняти людей, які говорять російською в Україні, - актор Гнатковський

Таку думку висловив театральний актор, режисер Олексій Гнатковський в інтерв’ю Лесі Вакулюк на Еспресо.

"Ви, як журналісти, ви маєте з професійної точки зору дуже добре відрізняти і, не дай Боже, не спекулювати. Бо коли я говорю зараз про російську мову, російську культуру, будь-що російське, тут ми мусимо зараз відрізняти людей, які говорять російською в нас в країні. У мене дуже багато друзів російськомовних. Вони воюють зараз на фронті. Це люди, які зараз переходять на українську мову, для мене це величезний приклад патріотизму, коли людина з російськомовного середовища переходить на українську мову, бо вона долає те, що нам з тобою не треба долати. Ми з молоком матері це отримали, ми це маємо, ми жили в цьому. А тут у нас агресивне, умовно кажучи, середовище переходить на українську мову з російської і це спротив колосальний, це вчинок. Це причому вчинок, який докорінно міняє життя. А ми люди. Людина що шукає? Людина так чи інакше шукає комфорту. І це не тому, що вона погана людина, це від того, що в нас така природа. Ми шукаємо комфорт навіть в найстрашнішому", - зазначив він.

Олексій Гнатковський здав свою поїздку до Покровська кілька місяців тому, коли відвозили туди дрони для українських захисників. Він зауважив, що там лишаються жити люди і вони шукають там комфорту.

"Це парадокс, але так і є. Не того, що вони добрі чи погані, а того, що так створена людина. Так от, згадані люди: найцінніше, що вони виривають себе і йдуть в зону некомфорту, говорячи для себе тою мовою, якою не звикли. Це вчинок геройський. Так от, повернемося, будь ласка, до цієї історії з російською мовою і людьми, які говорять російською мовою і мають бажання перейти. Раптом, якщо ми будемо цькувати ці речі, якщо ми будемо опір чинити цьому, то вони, знаєш, що зроблять? Ну, це називається «на зло кондуктору піду пішки». Нам навпаки треба зробити, ну, якби, відкрити обійми, розумієш? Я переконаний, що нашу країну врятує лише внутрішня консолідація. Ворог - не російськомовні українці, ворог - російська мова, російська культура. На Україну напала Росія. Між собою нам нема чого ділити. Багато людей були 100 років назад вивезені в концтабори, в Сибір, голодом зморені, знищені, а потім покоління асимілювалось. Так, це треба розбирати, але якщо ми будемо це насильно робити, то ці люди заховаються в шкаралупу. А чи нам треба між собою мати цих людей, які один з одним будуть в шкаралупі? Ні, браття, нам треба розкривати її, бо там з півночі зомбаки йдуть", - додав актор.