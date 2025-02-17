Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Коли можна виходити на кригу і як перевірити її товщину — розповіли в ДСНС

Коли можна виходити на кригу і як перевірити її товщину — розповіли в ДСНС

Євген Козярін
17 лютого, 2025 понедiлок
13:38
Суспільство крига

Від початку року на воді в Україні загинули 63 людини, з них двоє дітей. Ці дані не враховують загиблих дітей, які провалилися під кригу на Херсонщині 13 лютого. Щоб уникнути нещасного випадку, потрібно знати, як перевірити товщину криги

Зміст

Про це в етері Громадського радіо розповіла речниця Головного управління ДСНС у Вінницькій області Оксана Урбанська.

За її словами, торік за аналогічний період на воді загинули 67 людей. Водночас люди продовжують ігнорувати правила, про які постійно говорять рятувальники. Тому всі нещасні випадки стаються з людської недбалості.

Як зазначила Оксана Урбанська, безпечного льоду в Україні вже не існує через теплі зими і відсутність тривалих значних морозів. За її словами, виходити на кригу можна за умови, що її товщина становить 15 сантиметрів і більше.

"Щоб був безпечний лід, має бути достатня товщина криги, яка б могла утримувати людей. Ця крига формується лише за однієї умови. Це мають бути тривалі морози. І не два-три дні, а кілька тижнів", - наголосила представниця ДСНС.

Як розповіла Оксана Урбанська, щоб можна було безпечно рибалити на замерзлих водоймах, товщина льоду повинна становити щонайменше 10 сантиметрів для однієї людини.  Якщо планується вихід кількох людей, то в такому разі товщина льоду має становити щонайменше 15 сантиметрів.

Як перевірити товщину криги

Щоб перевірити товщину криги, можна використовувати декілька способів. Найнадійніший з них — просвердлити її за допомогою льодового свердла.

Чим більший діаметр отвору — тим точнішою буде перевірка.

Також можна вдарити по льоду палицею, або підсунути її під лід, щоб оцінити його міцність.

Ще одна ознака безпечного льоду — це його колір. Прозорий, зелений лід є найнадійнішим. Якщо ж лід білий або мутний — він не може бути таким міцним. Слабким також вважається лід, який тріщить. Як наголосила Оксана Урбанська, виходити на такий лід категорично заборонено.

Теги:
ДСНС
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-5.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.41
    Купівля 41.41
    Продаж 41.92
  • EUR
    Купівля 43.3
    Продаж 44.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
17 лютого
13:55
Молдова
Молдова заявила, що два безпілотники РФ порушили її повітряний простір
13:45
Огляд
Канада - США, хокейний Турнір чотирьох націй
Канада та США влаштували "льодове побоїще" після заяв Трампа, а Бьо відібрав рекорд у Бьорндалена. Головні новини світового спорту за тиждень
13:43
Жан-Ноель Барро
Повернення Росії до G7 зараз неможливо уявити, - глава МЗС Франції Барро
13:32
У Києві затримали експосадовицю, яка допомогла окупантам депортувати шістьох українських дітей
13:31
Оновлено
Миколаїв
Теплопостачання в Миколаєві після атаки РФ повністю відновлене
13:26
Повернення полонених та економічна угода: Зеленський провів перемовини з президентом ОАЕ
13:04
Кіт Келлог
Дуда й спецпредставник Трампа Келлог проведуть зустріч у Варшаві
13:02
Оновлено
ЧАЕС, Чорнобильська АЕС, 4-й енергоблок
На ЧАЕС відновили гасіння пожежі після влучання російського дрона
12:52
Росіяни вдарили дроном по Нікопольщині: постраждали п'ятеро людей
12:48
Ігри Нескорених
Другий найкращий показник в історії України: на Іграх нескорених-2025 Україна здобула 30 медалей
12:41
Ексклюзив
російський БПЛА влучив у саркофаг ЧАЕС
Арка над ЧАЕС насунулася на обʼєкт укриття, але тління матеріалу покрівлі немає, - голова Держатомрегулювання Коріков
12:30
зима, мороз
Морозна погода в Україні втримається: прогноз на 18 лютого від Наталки Діденко
12:17
РЕБ, Р-330Ж «Житель»
У Воронежі знищили два російські комплекси РЕБ "Житель", які окупанти мали відправити на фронт, - ГУР
12:14
OPINION
Мюнхенська конференція небезпеки
12:02
OPINION
Змагання між США та ЄС за те, хто більше допоможе Україні, є для нас ідеальним
11:55
Оновлено
Сергій Лавров
Путін відправив на перемовини з США Лаврова та свого помічника Ушакова
11:55
США та Китай
США запропонували залучити військових із Бразилії та Китаю до миротворчого контингенту в Україні після закінчення війни, - The Economist
11:40
Ексклюзив
рубль
Проста маніпуляція інфляцією: аналітик Несходовський про стан російської економіки
11:33
На Одещині двоє 13-річних хлопців пошкодили портрети загиблих військових на кладовищі: поліція відкрила справу
11:22
Марія Мальмер Стенергард
Швеція не виключає, що відправить миротворчі війська в Україну
11:16
електроенергія
Споживання електроенергії зросло через похолодання: ситуація в енергосистемі 17 лютого
11:09
Денис Берінчик
"Не підготувався належним чином": Берінчик вперше прокоментував втрату титулу чемпіона світу
11:07
Фінляндія, кордон, нелегали
Паркан на східному кордоні Фінляндії з Росією добудують раніше терміну
11:04
Оновлено
електроенергія, відключення
В Україні 17 лютого запроваджували аварійні відключення світла
10:54
Порошенко
"Безпосередньо з ОП": Порошенко заявив, що йому пропонували умову, за якої проти нього не вводили б санкції
10:40
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європейці готуються відповідати за свою безпеку, а США починають переговори з Кремлем. Акценти світових ЗМІ 17 лютого
10:36
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог зірвався, як з ланцюга і почав проводити активні атаки по всій лінії фронту, - Згурець
10:28
Оновлено
Атака на Київщину 17 лютого
РФ атакувала Україну дронами: руйнування зафіксували на Запоріжжі, Полтавщині і Сумах, у Харкові і на Київщині є постраждалі
10:22
Хотів уникнути мобілізації й глузував з Путіна: активісти зламали соцмережі дружини "героя Росії" полковника Клещерева
10:08
OPINION
Коаліція "червоних ліній"
09:38
F-16
Канада передасть Україні додаткові авіасимулятори F-16
09:36
Ексклюзив
Противник намагається наповнити місто своєю піхотою: представник пресслужби 24-ї ОМБр про ситуацію в Часовому Яру
09:22
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 17 лютого: скільки просять за долар та євро в обмінниках
09:08
ППО
Українська ППО вночі знищила 83 зі 147 російських БПЛА
09:07
пожежа на НПЗ
У РФ заявили про атаку безпілотників на Ільський НПЗ
09:03
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Військові РФ займатимуть топові посади в "адміністрації" Луганщини: нова програма окупантів
09:02
Ексклюзив
Маріуполь
У Маріуполі окупанти урочисто відкрили музей радянському кату Жданову, - Андрющенко
08:34
Дональд Трамп
Трамп готовий дозволити Європі купувати американську зброю для України, – Bloomberg
08:28
Світло
У Херсоні через російські обстріли відсутнє світло у кількох районах
08:08
Оновлено
ЗСУ
Сили оборони відбили 40 атак на Покровському напрямку, всього за добу на фронті – 129 боєзіткнень
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV