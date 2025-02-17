Коли можна виходити на кригу і як перевірити її товщину — розповіли в ДСНС

Про це в етері Громадського радіо розповіла речниця Головного управління ДСНС у Вінницькій області Оксана Урбанська.

За її словами, торік за аналогічний період на воді загинули 67 людей. Водночас люди продовжують ігнорувати правила, про які постійно говорять рятувальники. Тому всі нещасні випадки стаються з людської недбалості.

Як зазначила Оксана Урбанська, безпечного льоду в Україні вже не існує через теплі зими і відсутність тривалих значних морозів. За її словами, виходити на кригу можна за умови, що її товщина становить 15 сантиметрів і більше.

"Щоб був безпечний лід, має бути достатня товщина криги, яка б могла утримувати людей. Ця крига формується лише за однієї умови. Це мають бути тривалі морози. І не два-три дні, а кілька тижнів", - наголосила представниця ДСНС.

Як розповіла Оксана Урбанська, щоб можна було безпечно рибалити на замерзлих водоймах, товщина льоду повинна становити щонайменше 10 сантиметрів для однієї людини. Якщо планується вихід кількох людей, то в такому разі товщина льоду має становити щонайменше 15 сантиметрів.

Як перевірити товщину криги

Щоб перевірити товщину криги, можна використовувати декілька способів. Найнадійніший з них — просвердлити її за допомогою льодового свердла.

Чим більший діаметр отвору — тим точнішою буде перевірка.

Також можна вдарити по льоду палицею, або підсунути її під лід, щоб оцінити його міцність.

Ще одна ознака безпечного льоду — це його колір. Прозорий, зелений лід є найнадійнішим. Якщо ж лід білий або мутний — він не може бути таким міцним. Слабким також вважається лід, який тріщить. Як наголосила Оксана Урбанська, виходити на такий лід категорично заборонено.