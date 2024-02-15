"Колір крові українців": МЗС України закликало змінити назву відтінку помади Russian Red популярного бренду

Відповідний допис зʼявився в Х МЗС України.

У Міністерстві закордонних справ України закликали американський бренд MAC припинити використовувати згадку країни-агресорки у назві популярного відтінку їхньої помади.

"RussianRed ("Російський червоний", - ред.) - так називається популярний відтінок, особливо у бренду MAC cosmetics. Але це зовсім не про красу чи кохання. Це колір крові українців, яких щодня вбиває Росія. Це справжній колір війни, який ніхто ніколи не повинен відчути", - зазначили в МЗС.

У відомстві додали хештег #StopRussianRed із закликом припинити використовувати цю назву.

Косметичний бренд MAC cosmetics заснований у 1984 році. Продукти компанії реалізовуються більш ніж у 120 країнах. Штаб-квартира бренду знаходиться в Нью-Йорку.

