"Колір крові українців": МЗС України закликало змінити назву відтінку помади Russian Red популярного бренду
У Міністерстві закордонних справ України звернули увагу американського косметичного бренду MAC на назву популярного відтінку помади, який прославляє Росію
Відповідний допис зʼявився в Х МЗС України.
У Міністерстві закордонних справ України закликали американський бренд MAC припинити використовувати згадку країни-агресорки у назві популярного відтінку їхньої помади.
"RussianRed ("Російський червоний", - ред.) - так називається популярний відтінок, особливо у бренду MAC cosmetics. Але це зовсім не про красу чи кохання. Це колір крові українців, яких щодня вбиває Росія. Це справжній колір війни, який ніхто ніколи не повинен відчути", - зазначили в МЗС.
У відомстві додали хештег #StopRussianRed із закликом припинити використовувати цю назву.
Косметичний бренд MAC cosmetics заснований у 1984 році. Продукти компанії реалізовуються більш ніж у 120 країнах. Штаб-квартира бренду знаходиться в Нью-Йорку.
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