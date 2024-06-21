Колишній заступник голови НАЗК Ситник став заступником голови Агенції оборонник закупівель
Артем Ситник, який на початку червня залишив посаду заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції, став заступником директора Агенції оборонних закупівель
Про це він повідомив у коментарі ZN.ua.
За словами Ситника, він відповідатиме за безпеку закупівель та функціонування установи загалом.
Агенція оборонних закупівель була створена в липні 2022 року відповідно до Закону про оборонні закупівлі, який набув чинності за два роки до того. Структура, що створювалось за зразком Агенції НАТО з підтримки й постачання, має на меті зробити закупівлі зброї для України прозорими та унеможливити корупцію.
У травні 2024 року Кабінет Міністрів схвалив постанову, відповідно до якої Агенція оборонних закупівель стає службою Міністерства оборони України й здійснюватиме закупівлі озброєння та військової техніки для ЗСУ.
- Нагадаємо, що Артем Ситник залишив посаду заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції 3 червня.
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