Колишній заступник голови НАЗК Ситник став заступником голови Агенції оборонник закупівель

Про це він повідомив у коментарі ZN.ua.

За словами Ситника, він відповідатиме за безпеку закупівель та функціонування установи загалом.

Агенція оборонних закупівель була створена в липні 2022 року відповідно до Закону про оборонні закупівлі, який набув чинності за два роки до того. Структура, що створювалось за зразком Агенції НАТО з підтримки й постачання, має на меті зробити закупівлі зброї для України прозорими та унеможливити корупцію.

У травні 2024 року Кабінет Міністрів схвалив постанову, відповідно до якої Агенція оборонних закупівель стає службою Міністерства оборони України й здійснюватиме закупівлі озброєння та військової техніки для ЗСУ.