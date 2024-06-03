Ситник залишив посаду заступника голови НАЗК

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

У повідомленні не зазначили обставин звільнення Ситника. Лише розповіли, коли він був призначений, що входило до його обов’язків та подякували за "його внесок в розвиток Національного агентства та всієї антикорупційної інфраструктури України",

Заступник голови НАЗК та відповідав за такі напрями:

- координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;

- фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя, перевірка дотримання вимог законодавства, в тому числі у сфері запобігання корупції;

- запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

- моніторинг і контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.