Ситник залишив посаду заступника голови НАЗК
У понеділок, 3 червня, заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник залишив посаду
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
У повідомленні не зазначили обставин звільнення Ситника. Лише розповіли, коли він був призначений, що входило до його обов’язків та подякували за "його внесок в розвиток Національного агентства та всієї антикорупційної інфраструктури України",
Заступник голови НАЗК та відповідав за такі напрями:
- координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;
- фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя, перевірка дотримання вимог законодавства, в тому числі у сфері запобігання корупції;
- запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
- моніторинг і контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
- 12 травня 2022 року екскерівника НАБУ Артема Ситника призначили заступником голови Національного агентства з питань запобігання корупції.
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