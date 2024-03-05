Комунікаційники МОЗ звільнились, протестуючи проти призначення соратниці Медведчука, - ІМІ

Про це 4 березня повідомила Антоніна Доломанжи, одна з комунікаційниць які звільнились, йдеться на сайті Інституту масової інформації.

За її словами, разом із колегами вони намагалися донести керівництву неприпустимість перебування Гордійко на керівній посаді у державній установі під час війни з Росією.

"Керівництво, на жаль, нас чути не захотіло. "ЦГЗ – аполітична організація", як нам заявили, і минуле та політичні погляди цієї людини керівництво не цікавлять. Ви чули це? Державна установа у країні, яка воює з Росією, – аполітична. У мене таке не вкладається в голові. Відтак, усі комунікаційники ухвалили рішення про звільнення з ЦГЗ”, – зазначила Доломанжи.

У коментарі ІМІ Антоніна Доломанджи розповіла, що Гордійко призначили 22 січня 2024 року і вона відразу не розповідала, де працювала до цього.

"Згадувала лише "Прямий". Про ZIK не говорила. Ми це дізналися з пошуку в інтернеті. Кілька тижнів ми намагалися зрозуміти, чи адекватна вона людина взагалі. Сподівалися, що вона якось виправдається. Але впевнилися у протилежному”, – говорить Антоніна.

За її словами, у Гордійко не було досвіду у комунікаціях і вона не розуміла, що робить команда. "Втручалася в усе, уповільнюючи та скасовуючи багато процесів. Тому це призначення виглядає ще дивнішим", – пояснила комунікаційниця.

Також Доломанжи додала, що у 20-х числах лютого 2024 року команда комунікаційників звернулася до HR-рів і розповіли їм про усі їхні претензії.

"У четвер, 29 лютого, у нашого колективу відбулася зустріч з новим гендиректором Михайлом Росадою (Гордійко призначала інша гендиректорка – Людмила Черненко, яка звільнилася у лютому). Він почав зустріч із заяв про нібито нашу непрофесійність, поширення “інтриг та чуток”, а також сказав, що “ми при Януковичі ж усі жили і працювали і нічого”. Потім він почав нас звинувачувати у тому, шо ми теж маємо сумнівний бекграунд", – згадує Антоніна Доломанджи.

Далі, зі слів комунікаційниці, заступниця гендиректора Ольга Гвоздецька, яка теж була на цій зустрічі, сказала, що "ЦГЗ – аполітична організація". Росада її підтримав і сказав, що минуле людини йому неважливе, головне – професійність.

"Після цього ми шоковані пішли. І за кілька годин написали заяви на звільнення. Загалом звільнилися п’ятеро комунікаційників", – додала Доломанджи.

Ексголовна фахівчиня з комунікацій Центру громадського здоров'я МОЗ України Оксана Кучерява у коментарі ІМІ наголосила на неприпустимості таких призначень:

"Відділ комунікацій Центру звільняється майже повним складом через незгоду з призначенням на посаду керівника людини, яка доклала чимало зусиль до розповсюдження російської пропаганди та відверто просувала наративи і агентів Кремля, працюючи одним з топ-менеджерів каналу ZIK. Колектив відділу комунікацій вважає неприпустимим призначення у час великої війни людей, які працювали на ворога".